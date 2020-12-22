PS2 Temalı Mat Siyah 30. Yıl Özel PlayStation 5 Konsepti

Bir Reddit kullanıcısı, PlayStation 5'in beyaz renkli tasarımından pek de hoşlanmayanlar için mat siyah tasarıma sahip bir PS5 konsepti ortaya çıkardı. Sony'nin böyle bir konsepti gerçeğe dönüştürüp dönüştürmeyeceği ise bilinmiyor.

Sony, yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5’i yaklaşık bir ay önce piyasaya sürdü ve PS5’in tasarımı ile ilgili tartışmalar, konsolun satışa sunulmasından sonra da ilk günkü gibi devam etti. Whattheefth adlı bir Reddit kullanıcısı, hem övülen hem de eleştirilen PlayStation 5 tasarımına yeni bir dokunuş getirdi ve orijinal PS2 tasarımı ile birleştirdi.

Sony, 2024 yılında PlayStation’ın 30. yıldönümünü kutlayacak ve Whattheefth’in tasarımı da temelde PS5 PlayStation 30. Yıldönümü Özel Sürümü olarak karşımıza çıkıyor. PlayStation 2 tasarımını referans alan bu özel ürün; orijinal PS2 gibi mat siyah bir renge, ön kısmında renkli bir PlayStation logosuna, yan kısmında ise 30. yıldönümü bandrolüne sahip.

PS2 temalı PS5 PlayStation 30. Yıldönümü Özel Sürümü

Yalnızca PlayStation 5’i yeniden tasarlamakla kalmayan Whattheefth, oyun kolu DualSense’i de elden geçirdi. Mat siyah bir görünüme kavuşan DualSense’in kontrol tuşları, DualShock 2’de olduğu gibi renkli bir tasarıma sahip durumda. Ayrıca yine bu özel tasarım oyun kolunda da orijinal, renkli PlayStation logosu bulunuyor.

Sony, PlayStation 5’i ilk kez gösterdiğinde beyaz renkli tasarım fazlasıyla eleştirilmiş, pek çok kişi konsolu modem, router gibi ürünlere benzetmişti. Eski nesil konsollarında buna benzer “özel sürüm” tasarımlarla karşımıza çıkan Sony, belki PlayStation’ın 30. yılında gerçekten de siyah renkli bir PS5 ile karşımıza çıkabilir.