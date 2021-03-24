PS3 Oyunlarının Hala Oynanabileceğini Gösteren Patent

Sony'nin PS3, PSP ve PS Vita mağazalarını kapatmaya hazırlandığı biliniyor. Japon şirketin almış olduğu yeni bir patent, mağazalar kapandıktan sonra da oyunların oynanmaya devam edebileceğini ve ödül kupalarının kazanılabileceğini gösteriyor.

Dünya Fikrî Mülkiyet Örgütü’ne (WIPO) yeni bir patent başvurusunda bulunan Japon teknoloji devi Sony, gelecek planlarıyla ilgili ipuçları sundu. “Ödül Kupaları İçin Yöntem ve Araçlar” başlıklı patente göre Sony, emule edilmiş oyunlarda da ödül kupaları kazanılabilmesinin önünü açacak.

Söz konusu patent belgesine göre Sony, ödül kupaları için belirli bir şema oluşturmuş durumda. Bu şema, oyunun kendi hafızasında yer alıyor olacak ve oyuncular, belli bir başarıya ulaşarak ödülleri tetiklediğinde kupalar direkt olarak oyunculara sunulacak. Ödül kupaları, pek çok oyuncu için önemli olmasa da Sony’nin gelecek planlarıyla ilgili ipuçları sağlıyor olma ihtimali bulunuyor.

PS3, PSP ve PS Vita oyunları, mağazalar kapatıldıktan sonra da oynanabilir

Sony’nin PSP, PS Vita ve PS3 mağazalarını kapatmayı planladığına dair haberler bir süredir paylaşılıyor. Ancak patentte yer alan şema, oyunseverler Sony’nin PlayStation ağına bağlanmasalar bile ödül kupaları kazanabileceğini gösteriyor. Dolayısı ile oyunlar, mağazalar kapatıldıktan sonra da oynanabilecek diyebiliriz.

Tahmin edebileceğiniz gibi Sony’nin böyle bir patent almış olması, kesin olarak uygulamaya koyacağı anlamına gelmiyor. Dolayısı ile bu konuda daha fazla gelişme için Sony’nin yayınlayacağı güncellemeleri ve alacağı yeni patentleri takip etmemiz gerekiyor.