PS5 Pro'nun Sevilen Özelliği Standart PS5'e de Geliyor: Oyunlar Daha Net Görünecek!

Sony ve AMD, PS5 Pro'daki görüntü iyileştirme yaklaşımını standart PS5'e taşıyor. QSSR adı verilen yeni teknoloji, konsolun donanımını fazla zorlamadan oyunlardaki görüntüleri daha ayrıntılı hâle getirecek.

PS5 Pro'nun görüntü tarafındaki en önemli farklarından biri, oyunları yapay zekâyla daha yüksek kalitede gösterebilmesi. Şimdi aynı fikir, standart PS5'e uyarlanmış bir biçimde geliyor.

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Sony ve AMD'nin Project Amethyst projesi kapsamında geliştirdiği QSSR (Quick Spectral Super Resolution), düşük çözünürlüklü oyun görüntülerini yapay zekâyla yeniden işleyerek daha fazla ayrıntı ortaya çıkarıyor. Üstelik standart PS5'in mevcut donanımıyla çalışıyor.

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PS5 Pro'daki PSSR, Standart PS5'e QSSR Olarak Geliyor

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PS5 Pro'daki PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution), oyunun oluşturduğu görüntüyü analiz edip eksik ayrıntıları tamamlayarak daha yüksek kaliteli bir kare elde ediyor. Standart PS5'e gelen QSSR de benzer bir mantıkla çalışıyor ancak konsolun daha sınırlı işlem gücüne göre hazırlanıyor.

QSSR ise aynı yaklaşımın standart PS5'in donanımına göre hazırlanmış hâli. PS5 Pro'daki sistemin doğrudan konsola taşınmasından söz etmiyoruz. Daha hafif bir yapı kullanılıyor; amaç ise görüntüyü güzelleştirirken konsolu gereksiz yere yormamak.

İşte QSSR'yi ilk kullanan oyunlar

QSSR şimdilik iki oyunda karşımıza çıkıyor: Marvel’s Wolverine ve Ghost of Yotei. Her iki oyunda da daha düşük çözünürlükte oluşturulan görüntü, son aşamada yapay zekânın elinden geçiyor.

Bunun özellikle ince detaylarda, uzaktaki nesnelerde ve kalabalık sahnelerde fark edilmesi bekleniyor. Yeni bir grafik motoru ya da ekstra donanım yok; aynı PS5, elindeki görüntüyü bu kez daha maharetli işliyor.

GTA 6 gibi ağır oyunlarda QSSR fark yaratabilir

Yeni oyunlarda grafik kalitesi yükseldikçe aynı donanım üzerinde görüntü kalitesiyle performansı birlikte korumak zorlaşıyor. QSSR'nin sağlayacağı avantaj da burada ortaya çıkacak.

Bu, GTA 6 gibi grafik yükü yüksek oyunlarda standart PS5'in de işine yarayabilir. Ancak bunun için Rockstar Games'in QSSR'yi doğrudan oyuna entegre etmesi gerekiyor. Şimdilik GTA 6'da kullanılacağına dair resmi bir açıklama yok.

QSSR'nin geliştiricilere açılmasıyla kullanım alanı konsol oyunlarıyla sınırlı kalmayabilir. PSVR2 oyunlarında da benzer bir yaklaşım kullanılabilir; zira sanal gerçeklikte yüksek görüntü kalitesi kadar stabil kare hızı da önem taşıyor.