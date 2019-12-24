PUBG Mobile Dizisinin İlk Bölümü YouTube'da Yayınlandı

Popüler battle royale oyunu PUBG Mobile sonunda dizi oldu. 5 bölüm olarak planlanan 'Dosti Ka Naya Maidan' adlı dizinin ilk bölümü 'Squad Ki Synergy', PUBG Mobile Hindistan resmi kanalından paylaşıldı.

PUBG Mobile'ın merakla beklenen web dizisinin ilk bölümü bugün YouTube'da yayınlandı. 'Dosti Ka Naya Maidan' olarak adlandırılan dizi, Hindistan'da küçük bir kasabada yaşayan bir grup gencin hayatını anlatıyor ve oyunun bugünkü kültürel fenomen olma yolunda sınırları nasıl aştığını vurguluyor. Dizi, ilk kez bu ayın başlarında resmi fragmanla tanıtılmıştı.

Dosti Ka Naya Maidan'ın oyuncu kadrosunda Badri Chavan, Ranjan Raj, Chinmay Chandraunshuh, Alam Khan ve Arnav Bhasin yer alıyor. Ayrıca PUBG Mobil yayıncıları Rawknee ve Kronten de dizide rol alıyor. Dizi, gençlerin oyundaki ilk günlerinden itibaren yolculuklarını konu alıyor. 'Squad Ki Synergy' (Takım Sinerjisi) adlı ilk bölümü, PUBG Mobile Hindistan resmi YouTube kanalında paylaşıldı.

Hint yapımı PUBG Mobile dizisi yayınlandı

Hindistan'daki PUBG hayranları için yapılan web dizisi, geliştiricilere göre farklı hayatlar yaşayan PUBG Mobile oyuncularının hikayelerini tasvir ediyor. Her bölüm yeni bir hikaye anlatacak ve kişisel hırsların üstesinden gelen kararlılık ve cesaret hikayeleri, dostluk hikayeleri ve çok daha fazlasını sunacak.

PUBG Mobile dizisi toplamda 32 dakika 11 saniye sürüyor. Dizi, yayınlandığı ilk 6 saat içinde 245 binden fazla izlendi 30 bin kişi tarafından beğenildi.

Dosti Ka Naya Maidan - 1. Bölüm