PUBG Mobile'a 'Gizemli Orman Modu' Geliyor

İlk kez 2017 yılında hayatımıza giren ve oyun sektörünü değiştiren Battle Royale oyunu PUBG, uzun zamandır mobil oyun dünyasını da etkisi altına almış durumda. Getirdiği yeniliklere ve güncellemelere hız kesmeden devam eden PUBG Mobile’a bu seferde 'Gizemli Orman' adlı yeni bir mod ekleniyor.

PUBG Mobile cephesinde yenilikler ardı ardına gelmeye devam ediyor. En son yayınlanan büyük güncellemeyle oyunun ikinci haritası olan Miramar üzerinde değişiklikler yapılmış ve bazı silahlara da güncellemeler ve yenilikler getirilmişti. Ayrıca yine bu güncellemeyle oyuncuların ağrı kesici ve enerji içeceği gibi oyun içi kritik eşyaları alabileceği yeni otomatlar oyuna eklenmişti.

Bahsi geçen güncellemenin üzerinden çok kısa bir süre geçmesine rağmen PUBG Mobile, yeni oyun modu Gizemli Orman'ı kullanıcılarına duyurdu. Miramar haritası üzerinde yapılan yeni etkinliğin ardından çıkan haberlere göre bu sefer de Sanhok haritası üzerinde yeni bir orman temalı etkinlik yayınlanacak. PUBG ekibinin Twitter üzerinden yayınladığı bilgiler doğrultusunda bu yeni mod, 1 Haziran tarihinde oyunculara sunulacak.

PUBG Mobile tarafından yapılan açıklama:

PUBG Mobile ekibi, bu yeni modu Twitter üzerinden "Macera bekliyor. 1 Haziran tarihinde bu gizemli ormanı keşfetmeye hazır ol" ifadeleriyle duyurdu. Henüz çok fazla bilgi açıklanmamasına rağmen görselin sağ alt köşesinde bulunan Sanhok ibaresi, bize etkinliğin geleceği harita hakkında bilgi veriyor. Ayrıca yapılan diğer açıklamalar da "Nereye bakacağını bilirsen..." ifadeleri yer alıyor. Bu doğrultuda harita içerisine gizlenmiş bazı eşya ve ödülleri de oyuncuların bulmaya çalışacağını tahmin edebiliyoruz.

Yeni gelecek olan modla sıcak hava balonları kullanılabilir olacak:

PUBG Mobile Twitter hesabı üzerinden paylaşılan bir diğer tweet ile görselde bir sıcak hava balonunun kullanıldığını görüyoruz. Bu da demek oluyor ki modla birlikte sıcak hava balonları da oyuncuların gökyüzüne yükselip ormanın sırlarını yukarıdan keşfetmeye çalışması için oyuna eklenebilir.

Önümüzdeki birkaç gün içerisinde PUBG Mobile tarafından Gizemli Orman hakkında daha fazla detay yayınlanabilir veya şirket, bu yeni modu çıkış gününe kadar bir sır olarak tutup merak yaratmak istiyor da olabilirler. Neyse ki 1 Haziran'a sadece iki gün kalmış durumda. Gizemli Orman'ın nasıl bir mod olacağını pazartesi günü hep beraber deneyimleyebileceğiz.