PUBG, 8 Haziran'a Kadar Oynaması Ücretsiz Oldu

Oyun sektörüne damga vurmuş yapımlardan biri olan PUBG, 8 Haziran'a kadar oynanması ücretsiz oldu. Oyun bu süre içinde %50 indirimle satılacak. Geçtiğimiz günlerde duyurulan kampanya, artık resmen başlamış durumda.

PUBG, çıktığı günden beri milyonlarca kullanıcıya ulaşarak oyun endüstrisini domine etmeyi başardı. Birçok kişinin büyük ilgi gösterdiği oyunun mobil versiyonu ücretsiz olarak kullanıcılara sunulurken bilgisayarda oynamak isteyen kullanıcıların bir miktar ücret ödemesi gerekiyordu. Geçtiğimiz günlerde ise oyuncuları sevindirecek bir haber, oyunun resmi Twitter hesabından geldi.

PUBG, resmi Twitter hesabından oyunun 8 Haziran'a kadar oynanabilir hâle geleceğini bildirmişti. Ayrıca PUBG'nin müjdeli haberi bununla da sınırlı kalmadı; geliştirici şirket, oyunun %50 indirimle satılacağını da takipçilerine aktardı. Bugün itibarıyla da oyunun 87 TL'lik fiyatı 43,5 TL'ye düştü. Belirtilen tarihler arasında oyun hem ücretsiz erişimde kalacak hem de indirim devam edecek.

PUBG'nin Twitter hesabından günler önce yapılan o paylaşım:

​Battle Royale türündeki bu oyunda, tamamen silahsız bir şekilde oyuna başlıyorsunuz. Silah ve ekipman donandıktan sonra diğer oyuncuları etkisiz hâle getirerek sona kalmaya çalışıyorsunuz. Genel olarak bu mantıkla ilerleyen oyunun içinde farklı modlar da mevcut.

Steam'in PUBG sayfasında, “PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS, oyunun sonunda hayatta kalmayı başarabilen tek bir oyuncunun kazanabildiği ve oyuncu topluluklarının görüşlerinin toplanarak ortaya çıkardığı bir oyundur. Tüm oyuncular oyuna eşit şartlarda, kelimenin tam manasıyla hiçbir şeyleri olmadan başlar; haritanın çeşitli yerlerinde bulunan silah, ekipman ve gereçleri toplayarak tek başlarına hayatta kalma mücadelesi verir. UNREAL 4 oyun motoruna sahip, gerçekçi ve olağanüstü heyecanlı olan bu oyun, 8 kilometrekarelik bir harita içerisinde oynanmaktadır" şeklinde bir açıklama yer alıyor. Oyunun Steam sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.