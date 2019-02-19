Qualcomm X55 Modemi, 5G Geçişini Hızlandıracak

5G konusunda X55 mobil modemi ile önemli bir adım atan Qualcomm, sektördeki 5G destekli telefon modellerinin standart haline gelmesine de katkıda bulunacak.

Adım adım 5G mobil iletişim teknolojisine doğru ilerlerken, sektördeki bu yönde atılan adımlar da iyiden iyiye kendini göstermeye başladı. Bu noktada Qualcomm ve Intel, geliştirdikleri 5G mobil modemler ile akıllı telefon üreticilerine seçenek sunmaya başladı.

Hali hazırda Qualcomm’un Snapdragon 855 mobil yonga seti ile birlikte kullanılabilir olan X55 modem de, birçok akıllı telefon modelinin kolay bir şekilde 5G’ye geçmesine yardımcı olacak.

2019 yılındaki birçok yeni üst seviye akıllı telefon modelinde yer alacak olan Snapdragon 855 ile birlikte rahatlıkla kullanılabiliyor olması, 5G geçişlerini de büyük ölçüde hızlandırıyor olacak. Bununla birlikte 4G LTE ve 5G tarafında ana frekans bantlarının desteklenmesi, sektörün sorunsuz bir geçiş yapmasına olanak tanıyacak gibi görünüyor.

Hatırlatmak adına bahsetmek gerekirse X55 modemi, 7 Gbps download yani indirme hızına ek olarak 3 Gbps upload yani yükleme hızına kadar ulaşabiliyor. Bununla birlikte 7 nm üretim teknolojisi ile enerji verimliliği tarafında da oldukça iddialı bir profil çiziyor.

Daha az enerji tüketimi söz konusu olduğunda, özel kullanım senaryoları da öne çıkıyor. 100 MHz bandı ve uyarlanabilir anten kullanılarak enerji tüketimi minimum seviyeye indirilmeye çalışılabiliyor.

Şu an için birçok akıllı telefon üreticisi, Snapdragon 855 ve X55 modeminin örneklerine sahip ve bu konudaki özelleştirmeleri üzerine çalışmalar gerçekleştiriyor. Her ne kadar 5G’nin ilk somut adımlarının 2020 öncesinde atılmaması bekleniyor olsa da yaşanacak olan geçiş, Qualcomm’un yardımı ile birlikte oldukça kolay bir şekilde yapılacak gibi görünüyor.