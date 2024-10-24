Qualcomm Snapdragon 8 Elite, Android telefonların kaderini değiştirecek gibi görünüyor. Zira bu işlemciyle çalışan telefonlar, 7 yıl boyunca güncellenebilecek.

Geçtiğimiz günlerde duyurulan Qualcomm Snapdragon 8 Elite isimli işlemci, Android telefon dünyasını tümüyle değiştirecek gibi görünüyor. Zira bu işlemci, yüksek performansının yanı sıra uzun süre güncelleme alabilecek olması nedeniyle de üreticilerin favorisi olmayı başaracak.

ABD merkezli teknoloji devi Google, Android işletim sistemi için Longevity Google Requirements Freeze (LGRF) isimli bir program başlattı. İşte Qualcomm Snapdragon 8 Elite, bu programa uyumlu olan ilk mobil işlemci oldu. Böylelikle akıllı telefon üreticiler, Qualcomm Snapdragon 8 Elite ile çalışan modellerini yıllar boyunca destekleyebilecekler.

Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 7 yıl Android güncellemesi alabilecek

Akıllı telefon üreticileri, LGRF programı kapsamında ilk üç güncelleme için ekstra bir çaba sarf etmeyecekler. Dördüncü yıl ise Linux çekirdeği güncellemesine ihtiyaç duyulacak. Bu sadece Android güncellemesini değil, güvenlik güncellemelerini de mümkün kılacak.

Qualcomm Snapdragon 8 Elite ile ilgili detaylı bilgi için:

Qualcomm Snapdragon 8 Elite, bugün bir akıllı telefonda tüm ihtiyaçlarınıza cevap verebilecek kadar güçlü bir işlemci. Üstelik yapay zekâ desteği de sunuluyor. Hâl böyle olunca bu işlemci ile çalışan bir Android telefon alırsanız, en azından bir iPhone kadar uzun süreli kullanabileceksiniz. Yaşanan bu gelişme, Apple'ı ciddi anlamda köşeye sıkıştıracak gibi görünüyor.