RAM Krizi Telefonların da Yakasını Bırakmayacak: "Telefon Fiyatları Önümüzdeki Yıla Kadar Yükselmeye Devam Edecek"

Nothing CEO'su Carl Pei, sürmekte olan RAM krizine dair düşüncelerini paylaştı.

Akıllı telefon ve tüketici teknolojisi pazarında fiyatların ne zaman makul seviyelere çekileceğini merak eden kullanıcılar için sektörün tepe isimlerinden can sıkıcı açıklamalar gelmeye devam ediyor.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

RAM pazarında yaşanan küresel krizin yakın zamanda çözülmeyeceğini belirten uzmanlara son olarak Nothing CEO'su Carl Pei de katıldı. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada RAM maliyetlerinin ulaştığı seviyeye dikkat çeken Pei, donanım fiyatlarının bir süre daha tüketicilerin lehine dönmeyeceğinin sinyalini net bir şekilde verdi.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Maliyetin yarısı sadece RAM'den oluşuyor

Carl Pei tarafından paylaşılan verilere göre modern bir akıllı telefonda şu an en yüksek maliyet kalemini RAM oluşturuyor. RAM bileşeninin toplam donanım faturasının %50'sinden fazlasına denk gelebildiğini söyleyen ünlü CEO, bu durumun doğrudan telefon etiketlerine yansıdığını ifade ediyor.

Telefon fiyatlarının hâlihazırda yükselişte olduğunu ve bu artış trendinin önümüzdeki yıl da kesintisiz bir şekilde devam edeceğini vurgulayan Pei, cihazını yenilemek isteyen kullanıcıların indirim sezonlarını bekleyerek zaman kaybetmemesi gerektiğini savunuyor. Pei'ye göre bir cihazı yükseltmek için en doğru zaman "dün" iken, ikinci en iyi zaman ise "şu an".