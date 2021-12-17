2023 model Range Rover SV tanıtıldı. 2022 model Range Rover ile aynı tasarım dili ve motor özelliklerine sahip olan araç, 1.6 milyondan fazla konfigürasyon seçeneği ile özel hale getiriliyor. 10 haftada tamamlanan üretim, "dünyada tek" Range Rover SV'ler oluşmasını sağlıyor.

Bundan birkaç ay önce sizlerle paylaştığımız bir içeriğimizde, 2022 model Range Rover'ın tanıtıldığından bahsetmiştik. Araç, yenilenmiş tasarımı ve hibrit motor seçeneği ile tüketicilerin ilgisini çekmeyi başarmıştı. Şimdiyse bir kez daha sahneye çıkan Land Rover yetkilileri, Range Rover SV'yi tanıttılar. Araç, 2023 model olarak lanse edildi...

Range Rover SV, aslında 2022 model Range Rover ile aynı tasarım dili ve motor seçeneklerine sahip. Ancak bu aracı ön plana çıkaran şey, 1.6 milyondan fazla (evet milyon) SV konfigürasyon seçeneğine sahip olması. Tüketiciler, bu konfigürasyonları kendilerine göre seçerek aracın iç ve dış tasarımını özelleştirebiliyorlar. Land Rover, 2023 model Range Rover SV ile tüketicilere dünyada tek olan bir SUV'a sahip olma imkanı sunmuş oluyor.

Karşınızda Range Rover SV

Range Rover SV, satın alındıktan sonra özel bir üretim sürecine giriyor. Bu üretim sürecinde seramik ve ahşaptan çalışmalar yapan ustalar, aracı adeta yeniden yaratıyorlar. Bu sayede aracın hem iç hem de dış tasarımı yeniden oluşturmuş oluyorlar. Şirket işi o kadar abartmış durumda ki isteyen tüketiciler, 2023 model Range Rover SV'de mozaik kaplamaya bile sahip olabiliyorlar. Bu araç için bir tanımlama yapacak olursak, muhtemelen en iyisi "sanat eseri" olacaktır.

Şirket, Range Rover SV için oluşturulan kombinasyonlarda oldukça ince bir işçilik yürütüyor. Bu bağlamda, bazı konfigürasyonlarda boyutları yalnızca 6 mm x 8 mm olan parçalar bile bulunuyor. Bu da Range Rover SV için sanat eseri dememizin ispatı niteliğinde. Yetkililer, bazen yüzlerce bazen de binlerce parçayı bir araya getirerek, bu özel SUV'un iç tasarımını oluşturuyorlar.

Her parçası özel olan 2023 model Range Rover SV'nin koltukları da tahmin edebileceğiniz üzere özel tasarım. Ayrıca bu SUV'un dışında da orijinal modelden farklı olduğunu gösteren bazı detaylar var. Örneğin 23 jant tasarımı, aracın bazı bölgelerine yerleştirilen SV logosu ve ızgara detayları da tamamen özel.

Land Rover, 1.6 milyondan fazla seçenek arasında karar vermenin zor olabileceğini, bu yüzden de özel temalar oluşturduğunu açıkladı. Tüketiciler, bir temayı belirledikten sonra diledikleri değişiklikleri yaparak işlerini kolaylaştırmış oluyorlar. Yetkililerin açıklamalarına göre Range Rover SV, 2022'nin ilk aylarında piyasaya sürülecek. Bu özel araçtan bir tane satın alan tüketicinin 10 hafta beklemesi gerekecek. Şirket, aracın baz model fiyatını ise açıklamadı...