Oyuncu ekipmanı ve bilgisayarı denince akla gelen ilk markalardan olan Razer, sevgililer gününe özel oldukça ilginç ürünler geliştirdi.

Razer, 14 Şubat'a özel Stealth Blade serisi aksesuarlarını ve Razer Blade Stealth 13 bilgisayarını tanıttı. Aksesuarlarla birlikte tam takım olarak da satın alınabilen ürünler, oldukça sınırlı sayıda üretilmiş durumda.

Razer Basilisk

Razer Goliathus Extended Chroma

Razer Huntsman

Razer Kraken

Razer Raiju Tournament Edition (PS4 Controller)

Razer Seiren X Mikrofon

Razer Base Station Chroma (Kulaklık Standı)

Razer Phone 2 Pembe Kapak

Elbette yukarıdaki ürünlerin yıldızı tam $1,600 değeri (8500 TL) fiyatıyla Blade Stealth 13 oluyor. Her ne kadar bu ürünleri ülkemizde bulmanız çok düşük bir ihtimal olsa da, siz de ürünlerin tamamına bir göz atmak isterseniz resmi basın bültenine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.