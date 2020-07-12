Razer, '%60 Klavyesi' İçin Bir Geri Sayım Başlattı

Oyunculara yönelik ekipmanları ve sistemleriyle adından çokça bahsettiren Razer, yeni bir ürün tanıtımına hazırlanıyor. %60 klavye isimli ürününü tanıtmak için geri sayım başlatan Razer'ın sayacı birkaç gün içerisinde son bulacak.

Ürün tanıtımları sırasında kullanıcı kitlesini heyecanlandırmayı iyi bilen Razer, yine bir ürün tanıtımına son hızla hazırlanıyor. Şu anda yeni klavyesi için bir web sayfası açmış olan Razer, bir geri sayımı da başlatmış durumda. Bu da firmanın henüz ismi belli olmayan '%60 klavye'sinin çıkış tarihini temsil ediyor.

Bilmeyenler için kısaca özetlemek gerekirse %60 klavyenin (adından da anlaşılabileceği üzere) normal klavyelerden bir farkı bulunuyor. Bu farklılıksa klavyede sayısal tuş takımı ya da yön ok tuşları olmamasından kaynaklanıyor. Tabii ki bu 'eksiklikler' ya da 'fazlalıkların atılması' sonucunda klavye de daha taşınabilir ve küçük bir hal alıyor diyebiliriz.

Geri sayım başlamış durumda

Şu an için klavye hakkında fazla bir bilgiye sahip olmasak dahi Razer'ın ne gibi ürünler çıkardığını biliyoruz. Özellikle oyuncu klavyelerinde olmazsa olmaz dediğimiz RGB ışıklandırılmış tuşların bu klavyede de bizleri karşılayacağını söylemek çok da uçuk bir tahmin olmasa gerek. Bunun dışında klavyenin oyuncular için tasarlandığı ve gecikmelerin istenmediği göz önünde bulundurulduğunda kablolu bir klavyenin bizleri karşılaması da bir hayli olası.

Razer'ın bu konuda bir atılımda bulunmasıyla ilgili de birçok farklı yorum bulunuyor. Bunlardan en bilineniyse bu tuşların oyuncular tarafından kullanılmaması. Büyük klavyeler sebebiyle farelerinin hareket kabiliyetinden feragat eden oyuncular, bu sayede fare hareketi konusunda büyük bir özgürlük kazanabilecek.

Genellikle oyunculara yönelik ekipmanlarıyla tanıdığımız ancak bilgisayar konusunda da karşımıza çıkan Razer'ın sitesindeki geri sayım 14 Temmuz tarihinde, saat 18.00'de son bulacak. Bu geri sayımın son bulmasıyla birlikte klavyeye ilk bakışımızın gerçekleşeceğini düşünüyoruz ancak tabii ki bir sürpriz yaşayıp farklı bir şeyle de karşılaşabiliriz. Bu nedenle bizi takipte kalmayı unutmayın.