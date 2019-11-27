Real Boxing Benzeri 10 Dövüş Sporu Oyunu (Android - iOS)

Bir dönem atari salonlarında oynadığımız Street Fighter ve benzeri dövüş oyunlarının hepimizin gönlünde ayrı bir yeri vardır. Teknolojinin ilerlemesiyle bu tarz platform oyunları gelişmiş bir biçimde ceplerimize kadar girmiş bulunmakta. Biz de bu içeriğimizde bu tarz bir oyun olan Real Boxing benzeri dövüş oyunlarını listeleyeceğiz.

90’lı yılların en uğrak mekanı olan atari salonları, birçok kişinin çocukluk anılarını dolduruyor. Bu salonlarda sıklıkla Mortal Kombat veya Street Fighter efsanelerini oynar ve eğlencenin dibine vururduk. Teknoloji geliştikçe bu oyunlar konsollarımıza, bilgisayarlarımıza ve en sonunda cebimizdeki mobil cihazlara kadar geldi.

Biz de bu içeriğimizde mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz en iyi oyunlardan bahsedeceğiz. Bu tür dövüş oyunlarının en iyi örneklerinden biri olan Real Boxing, kategorisindeki en iyi oyun desek yanlış söylemiş olmayız. Sizin için özel olarak hazırladığımız bu listede Real Boxing benzeri en iyi 10 mobil dövüş oyununu sıralıyoruz.

Real Boxing

Yapımcı: Vivid Games S.A.

Boyut: 15 MB (Ek İndirme)

Puanı: 4,3 yıldız

Real Boxing, bir mobil oyuna göre sahip olduğu grafikler ile gerçekten etkiliyor. Oyunda bulunan kariyer, gerçek ödüller ve gerçek zamanlı çok oyunculu modlarıyla birlikte Google Play’deki en iyi dövüş oyunlarından biri olarak sayılıyor. Oyun aynı zamanda tamamen ücretsiz.

Real Boxing indir:

Real Boxing 2: Rocky

Yapımcı: Vivid Games S.A.

Boyut: 35 MB (Ek indirme)

Puanı: 4,2 yıldız

Aynı Real Boxing gibi efsane grafiklere, vuruş hissine, seslere ve kontrollere sahip olan Real Boxing 2 Rocky, isminden de anlaşılabileceği gibi Sylvester Stallone’un efsane film serisi Rocky ile iş birliği içerisine yapılmış. Oyunda efsane dövüşçü Rocky Balboa olarak dövüşebiliyorsunuz ve dünya şampiyonu olmak için Ivan Drago, Clubber Lang ve Apollo Creed gibi karakterleri yenmeniz gerekiyor.

Real Boxing 2: Rocky indir:

EA SPORTS UFC

Yapımcı: Electronic Arts

Boyut: 41 MB

Puanı: 4,4 yıldız

EA Sports’un özellikle konsollarda fazlasıyla satış yapan gerçekçi dövüş oyunu UFC, yine iyi bir grafik ve kontrol seviyesi ile mobile taşındı. Oyunda favori UFC dövüşçünüzü alıp rekabetçi dövüşlere girebilirsiniz ve oyun içi ödüller kazanarak karakterinizi geliştirebilirsiniz. Oyunda uygulama içi satın alımlar da bulunuyor.

EA SPORTS UFC indir:

Sultan: The Game

Yapımcı: 99 Games

Boyut: 40 MB

Puanı: 4,3 yıldız

Dünya çapında popülerleşen Bollywood (Hindu) filmi Sultan’dan uyarlanmış olan Sultan: The Game, oyunun ana karakteri Sultan olarak dövüşmenize olanak sağlıyor. Dünya çapından rakiplerle dövüşerek oyunda ilerliyor ve karakterinizi geliştirebiliyorsunuz.

Sultan: The Game indir:

MMA Dövüş Oyunları

Yapımcı: Aristokraken

Boyut: 60 MB

Puanı: 3,4 yıldız

MMA kafes dövüşlerini seven kullanıcılar için oldukça eğlenceli olabilecek bu oyunda rakiplerinizi tekmeleriniz ve yumruklarınızla yere yığmaya çalışıyorsunuz. Gerçekçi sesler, grafikler ve animasyonlar ile MMA deneyimini mobil cihazınızda yaşayın.

MMA Dövüş Oyunları indir:

Boks Ücretsiz Oyunlar Kral

Yapımcı: Aristokraken

Boyut: 30 MB

Puanı: 3,3 yıldız

Eğer düşük boyutlu ve daha basit grafikli ancak eğlenceli bir boks oyunu istiyorsanız bu oyun tam size göre. Oyunda Quick Fight ile direkt olarak bir oyuncuyla dövüşe girebilir, Championship ile bir turnuva oynayabilir ya da Survival ile yenilene kadar sonsuz bir şekilde dövüşebilirsiniz.

Boks Ücretsiz Oyunlar Kral indir:

World Boxing Challenge

Yapımcı: Reludo srl

Boyut: 48 MB

Puanı: 4,4 yıldız

Hafif, Orta ve Ağır sıklet olmak üzere 3 kategoride boksörünüzü seçip onu geliştirdiğiniz bu taktiksel boks oyununda oldukça eğlenceli vakit geçirebilirsiniz. Üstelik oyunda aktif dövüşmeseniz bile diğer oyuncuların maçları üzerine bahis oynamak gibi çeşitli para kazanma yöntemleri de bulunuyor.

World Boxing Challenge indir:

Shadow Fight 2

Yapımcı: NEKKI

Boyut: 140 MB

Puanı: 4,7 yıldız

Efsane oyun Vector’un yapımcısı Nekki’nin geliştirdiği bir başka oyun olan Shadow Fight 2, geleneksel dövüş oyunlarından biraz daha farklılaşarak gölgeleri yönettiğiniz bir oyun. Oyunda gölge karakterinizin silahlarını, zırhını, büyülerini ve fırlatılabilir silahlarını geliştiriyor ve hikâyede ilerleyerek rakiplerinizi alt ediyorsunuz.

Shadow Fight 2 indir:

Shadow Fight 3

Yapımcı: NEKKI

Boyut: 102 MB

Puanı: 4,1 yıldız

Shadow Fight 2’nin çok tutmasının ardından bir bomba daha patlatmak isteyen Nekki’nin en son oyunu Shadow Fight 3, grafikleri ve dövüş gerçekçiliğini bir üst seviyeye taşıyor ve bunu yaparken oyunun eğlenceli yanını da öldürmüyor. Oyunda rakiplerinizle gerçek zamanlı olarak çevrimiçi bir şekilde dövüşebilir ya da hikayede ilerleyebilirsiniz.

Shadow Fight 3 indir:

Mortal Kombat

Yapımcı: Warner Bros. International Enterprises

Boyut: 1,1 GB

Puanı: 4,3 yıldız

Başta bahsettiğimiz atari salonlarının efsanesi ve günümüzdeki dövüş oyunlarının atalarından biri olan Mortal Kombat deneyimi; gelişmiş grafikler, sevdiğiniz karakterler, gerçekçi dövüş mekanikleri ve oynanış ile mobil cihazınıza taşınıyor. Oyunda hikaye akışında ilerleyebilir ya da rakiplerinizle çevrimiçi olarak dövüşebilrsiniz.

Mortal Kombat indir:

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