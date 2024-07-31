Otomotiv sektörünün önde gelen firmalarından Recaro ve BBS iflas başvrusunda bulundu. Recaro, birçok markada gördüğümüz koltukların tedariğini yapıyordu. 5. kez iflas başvurusunda bulunan BBS ise jantlarıyla biliniyordu.

Dün otomobil dünyasını üzecek bir gelişme yaşandı. Almanya merkezli ikonik otomotiv parçası tedarikçileri Recaro ve BBS iflas başvurusunda bulundu. Her iki marka da daha ucuz benzer tasarımlar sunan şirketlerden etkilendi.

Recaro, son yıllardaki fiyatlarda yaşanan aşırı artışları ve önemli bir sözleşmenin kaybedilmesi nedeniyle yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle başvuruda bulundu. Şirket, Ford’dan Porsche ve BMW’ye kadar birçok otomobil devine koltuk tedariği yapıyordu ve alanının en büyüklerindendi. Şu ana kadar arabaya binen milyonlarca insan en az bir kez Recaro koltuğa oturmuştur. O yüzden bu kadar önde bir markanın iflas başvurusu yapması dikkat çekici.

Recaro’nun uçak ve ofis koltukları gibi bölümleri etkilenmeyecek

İflas başvurusu, ünlü koltuk tedarikçisinin mahkemeye yaptığı başvuruyla ortaya çıktı. Şirketin Recaro Automotive GmbH bünyesinde çalışan 215 adet personelinin geleceğinin belli olmadığı da aktarıldı.

Recaro, dört yıldır özel yatırımcıların elinde bulunuyordu. İflas süreci devam edene kadar şirketin otomobil koltukları üretmeye devam edeceği aktarıldı. Ayrıca uçak, ofis, oyuncu koltuğu gibi diğer departmanların bu yaşananlardan etkilenmeyeceği ifade edildi.

Jant devi BBS, 5. kez iflas başvurusunda bulundu

Recaro’nun dışında otomobil devlerine tedarik ettiği jantlarıyla bilinen BBS de iflas başvurusunda bulundu. Bu, Formula 1’in de jant tedarikçisi olan dev firmanın 5. iflas başvurusu olarak kayıtlara geçti. 2007’den beri bu yana krizler yaşıyordu. Yakın zamanda ise ISH Management Services tarafından satın alınmıştı.

Gelen bilgilere göre şirket, mayıs ve haziranda çalışanlarına maaş ödemesi yapamadı. Finansal sıkıntılar yaşayan şirket, bu yolda onlarla birlikte yürüyenleri yüzüstü bırakmayacaklarını, BBS markasından vazgeçmeyeceklerini belirtirken bir planları olduğunu ve onu uygulamaya koymak için kararlı olduklarını ifade etti.

BBS, 1980’li yıllardan beri birçok otomobile jant sağlıyordu. RS 3 parçalı jant da dahil birçok ikonik jantının otomobillerde kullanıldığını görmüştük. Şirketin geleceğinin nasıl bir hâl alacağını zaman gösterecek.