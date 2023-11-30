Birkaç gündür halka arz edileceği konusu ile gündemde olan Reddit, yeniden markalaşma yoluna gitti. Yapılan çalışma ile Reddit'in logosu da değiştirildi. Snoo isimli robot maskot, artık üç boyutlu ve parmakları da var.

Dünyanın en büyük forum sitelerinden Reddit, son birkaç gündür halka arz meselesi ile gündemde. Şirket, yıllardır uğraştığı meseleyi çözmeye yakınmış gibi görünürken, yeni bir adım daha attı. Yeniden markalaşma yoluna giden Reddit, logosunu da değiştirdi.

Reddit'in logosunu bilirsiniz. Antropomorfik kırmızı renkli zemin üzerinde, platformun robot maskotu Snoo bulunur. Tahmin edebileceğiniz üzere bu durum yine değişmedi. Şirket, aynı rengi ve Snoo'yu kullanmaya devam ediyor. Ancak robot maskot, artık üç boyutlu bir tasarıma sahip.

Reddit'in yeni logosu böyle görünüyor:

Reddit'in yeni logosundaki tek değişim, Snoo'nun üç boyutlu hâle getirilmesi değil. Şirket, Reddit ibaresindeki yazı tipini de değiştirdi. "d" harflerinde görülen değişim, Reddit'e yeni bir hava katmış gibi görünüyor. "Reddit Sans" olarak isimlendirilen yazı tipine, Github üzerinden ulaşılabiliyor. Yazı tipine buradan ulaşılabilir.

Reddit, yeniden markalaşma sürecinde cinsiyeti olmayan robot maskotu için bazı değişiklikler de yaptı. Bu değişikliklerle Snoo, tarihinde ilk kez parmaklara da sahip oldu.

Reddit'in eski ve yeni logolarının karşılaştırılması:

Reddit'in yeni logosu için hazırlanan tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz: