Redmi'den 5.000 mAh Bataryalı Yeni Telefon Geliyor

Xiaomi Global Genel Başkan Yardımcısı Manu Kumar Jain, Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarla yeni bir telefon müjdesi verdi. Bugüne dek dillendirilmeyen bu telefon, 11 Şubat'ta tanıtılacak ve aynı tanıtımda, ikinci bir ürün daha lansman yapacak.

Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin alt markası olarak ticari yaşamını sürdüren Redmi, son dönemlerin popüler isimlerinden bir tanesi olmayı başardı. Piyasaya sürdüğü fiyat performans ürünleriyle tüketicileri cezbetmeyi başaran Redmi, birkaç gün sonra yeni bir akıllı telefonla tüketicilerin karşısına çıkmayı hazırlanıyor.

Açık konuşmak gerekirse Xiaomi, 11 Şubat'ta bir sürpriz yapmış olacak. Çünkü akıllı telefon sektörü yeni bir Redmi telefon beklemiyordu. Hatta tüketiciler, şu sıralar Xiaomi'nin yeni amiral gemisi Mi 10'un duyurulmasını bekliyorlar.

Redmi'nin yeni telefonunun resmi duyurusu

Redmi'nin yeni telefonunun lansman duyurusu, Xiaomi Global Başkan Yardımcısı Manu Kumar Jain tarafından Twitter üzerinden yapıldı. Yukarıdaki görüntüyü resmi hesabından paylaşan Jain, Redmi'nin yeni telefonunun lansmanının 11 Şubat'ta yapılacağını açıkladı. Yaptığı paylaşımdaki heyecanı takipçilerine hissettirmeyi başaran Jain, lasnmanda 2 sürprizin de olacağını ifadelerine ekledi.

Xiaomi, 11 Şubat'taki Redmi lansmanı için bir de internet sitesi oluşturmuş durumda. Jain'in paylaşımında yer alan bu bağlantıya eriştiğimizde, yaklaşmakta olan telefonun 5.000 mAh bataryasının olacağını görebiliyoruz. Ayrıca yine aynı internet sitesi, Redmi'nin yeni telefonun tasarımıyla ilgili ufak bir detayı da gözler önüne seriyor. Buna göre Redmi'nin yeni telefonu, pürüzlü bir yüzeye sahip olacak.

Jain, Twitter paylaşımında "#DeshKaDumdaarSmartphone" şeklinde bir ibare kullanıyor. Bu Hintçe ibarenin Türkçe karşılığı "ülkenin en güçlü telefonu". Şirket, bu ibareyi geçtiğimiz dönemlerde Redmi 8A için kullanmıştı. Şimdi bu ibarenin yeniden karşımıza çıkmış olması, bu gizemli telefonun Redmi 9A olacağını düşündürüyor. Ancak son söz, 11 Şubat'ta söylenmiş olacak.

Az önce sizlere, Jain'in 1 değil, iki sürprizden bahsettiğini söylemiştik. Birincisinin bir akıllı telefon olduğunu zaten Jain'in ağzından öğrendik. İkincisi ise çok açık değil ancak büyük bir ihtimalle yeni bir powerbank olacak. Çünkü Jain, başka bir Twitter paylaşımında bir video yayınladı ve bu videonun açıklamasında sürekli güçten bahsediliyor. Ayrıca videodaki ürüne ait tasarım, bir powerbanki andırıyor.

Redmi'nin yeni powerbakini ortaya koyan paylaşım