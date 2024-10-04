Xiaomi, Redmi Note 14 Pro+'ın bu yıl çıkan Android akıllı telefonlar arasında en iyi ilk hafta satış performansına sahip model olduğunu açıkladı.

Redmi Note 14 Pro serisi uzun bir bekleyişin ardından geçtiğimiz hafta satışa çıkmıştı. Serinin en üst modeli olan Note 14 Pro+'ın güçlü satışları Xiaomi'nin yüzünü güldürdü. Firmadan yapılan açıklamada, 2024 yılında Note 14 Pro+ kadar güçlü bir ilk hafta performansı gösteren bir model çıkmadı. Üstelik bu inceleme tüm segmentlerdeki modelleri kapsıyor.

Her ne kadar Xiaomi tarafından gelen bir satış rakamı bilgisi olmasa da bu iddialı açıklama, amiral gemisi özelliklerine sahip olmak isteyen ancak çok büyük bir bütçe ayırmak istemeyen kullanıcıların bu modele büyük ilgi gösterdiğine işaret ediyor.

Sağlamlığı ile de dikkat çekiyor

Xiaomi Note 14 Pro+'ın bu kadar ilgi görmesinde telefonun sağlamlığının da önemli rol oynadığı düşünülüyor. Bu modelde IP66, IP68 ve IP69 dayanıklılık sertifikaları var. Bu da telefonun su ve toz dışında yüksek hızda akan sulara, örneğin su jetlerine karşı da dayanıklı olduğunu gösteriyor.

Akıllı telefonun gördüğü ilgiden memnun olan Xiaomi, tanıtım kampanyasının süresini uzatarak bu ilgiyi canlı tutmayı amaçlıyor. Bu kampanya kapsamında telefonla birlikte bir yıllık batarya maliyeti garantisi, bir yıl su geçirmezlik garantisi ve beş yıl batarya garantisi veriliyor. Böylece kullanıcılar telefonu tamir ettirmek yerine sıfır bir cihaz alabiliyorlar.

Yeni bir akıllı telefon alacak olsaydınız Redmi Note 14 Pro+ tercih eder miydiniz?