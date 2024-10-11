Redmi Note 14 Pro 4G'i MediaTek işlemciyle geliyor. Nasıl bir performans sunacağı şimdiden merak ediliyor.

Xiaomi, geçtiğimiz ay tanıttığı Redmi Note 14 serisine bir yenisini eklemeye hazırlanıyor. Küresel pazara sunulacak olan Redmi Note 14 Pro 4G, teknoloji meraklılarını şimdiden merak ettirmeye başladı.

Son gelişmelere göre, Redmi Note 14 Pro 4G'nin model numarası IMEI veritabanında 24116RACCG olarak listelendi. Kaynaklar, Redmi Note 14 Pro 4G’nin "Obsidian" kod adıyla geleceğini ve bir MediaTek çipiyle donatılacağını belirtiyor.

Redmi Note 14 Pro 4G'nin özellikleri neler olacak?

Ancak kullanılacak işlemcinin hangi model olacağı ise henüz kesinlik kazanmadı. Önceki Redmi Note 14 Pro 5G modelinde de MediaTek’in Dimensity 7300 Ultra işlemcisi bulunuyordu.

Geçen yıl, Redmi Note 13 serisinde hem 5G hem de 4G versiyonları tanıtılmıştı. Bu yıl ise Note 14 Pro 5G ve 4G versiyonlarının büyük ölçüde benzer özelliklere sahip olması bekleniyor. Ayrıca Note 14 modelinin Snapdragon çipiyle geleceği yönünde bilgiler mevcut. Aynı zamanda 5G desteği bulunacağı belirtiliyor; ancak bununla ilgili detaylar henüz netleşmiş değil. Kısacası, Redmi Note 14 Pro 4G’nin resmi duyurusu ve teknik detayları şimdiden merak konusu oldu diyebiliriz.