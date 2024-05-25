Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin alt markası olarak çalışmalarına devam eden Redmi, düzenlediği bir etkinlikte "A3x" olarak isimlendirdiği yeni akıllı telefonunu duyurdu. "Alo desin yeter" şeklinde düşünenlere hitap eden telefon, aşırı uygun fiyatlı olacak.
Redmi A3x, 6.71 inç boyutunda HD+ çözünürlük sunan bir LCD ekrana sahip. 90 Hz tazeleme oranı sunan çentikli yapıdaki bu ekran, 5 MP çözünürlük sunan selfie kameraya ev sahipliği yapıyor.
Karşınızda Redmi A3x
Unisoc T603 işlemciyle çalışan akıllı telefon, 3 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip. 5.000 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olan telefon, yan panelinde ise parmak izi okuyucu sensöre ev sahipliği yapıyor. Üç farklı renk seçeneğine sahip Redmi A3x'in işletim sistemi ise Android 14 olarak açıklandı.
Telefonun arka kısmına baktığımızda ikili kamera kurulumu görüyoruz. Bu kameraların her ikisi de 8 MP çözünürlük sunuyor ve yapay zekâ ile destekleniyor.
Redmi A3x teknik özellikleri:
|Ekran
|6.71 inç, HD+, 90 Hz, LCD
|İşlemci
|Unisoc T603
|RAM
|3 GB
|Depolama
|64 GB
|Ön Kamera
|5 MP
|Arka Kamera
|8 MP + 8 MP
|Batarya
|5.000 mAh (15W)
|İşletim Sistemi
|Android 14
Redmi A3x fiyatı
|Versiyon
|Fiyatı
|3 GB + 64 GB
|69 dolar
Redmi A3x'in Türkiye pazarına gelip gelmeyeceği şimdilik bilinmiyor.