Redmi, aşırı uygun fiyatlı ve doğal olarak da düşük özelliklere sahip yeni telefonu A3x'i duyurdu. Telefonun Türkiye pazarına gelip gelmeyeceği şimdilik bilinmiyor.

Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin alt markası olarak çalışmalarına devam eden Redmi, düzenlediği bir etkinlikte "A3x" olarak isimlendirdiği yeni akıllı telefonunu duyurdu. "Alo desin yeter" şeklinde düşünenlere hitap eden telefon, aşırı uygun fiyatlı olacak.

Redmi A3x, 6.71 inç boyutunda HD+ çözünürlük sunan bir LCD ekrana sahip. 90 Hz tazeleme oranı sunan çentikli yapıdaki bu ekran, 5 MP çözünürlük sunan selfie kameraya ev sahipliği yapıyor.

Karşınızda Redmi A3x

Unisoc T603 işlemciyle çalışan akıllı telefon, 3 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip. 5.000 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olan telefon, yan panelinde ise parmak izi okuyucu sensöre ev sahipliği yapıyor. Üç farklı renk seçeneğine sahip Redmi A3x'in işletim sistemi ise Android 14 olarak açıklandı.

Telefonun arka kısmına baktığımızda ikili kamera kurulumu görüyoruz. Bu kameraların her ikisi de 8 MP çözünürlük sunuyor ve yapay zekâ ile destekleniyor.

Redmi A3x teknik özellikleri:

Ekran 6.71 inç, HD+, 90 Hz, LCD İşlemci Unisoc T603 RAM 3 GB Depolama 64 GB Ön Kamera 5 MP Arka Kamera 8 MP + 8 MP Batarya 5.000 mAh (15W) İşletim Sistemi Android 14

Redmi A3x fiyatı

Versiyon Fiyatı 3 GB + 64 GB 69 dolar

Redmi A3x'in Türkiye pazarına gelip gelmeyeceği şimdilik bilinmiyor.