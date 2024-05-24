vivo, bütçe dostu yeni telefonu Y36t'yi duyurdu. Giriş seviye özelliklerle donatılan telefon, günlük kullanım için ideal bir yapıya sahip.

Çinli teknoloji devi vivo, düzenlediği bir etkinlikte "Y36t" olarak isimlendirdiği yeni akıllı telefonunu duyurdu. Aşırı uygun fiyatlı bir model olarak karşımıza çıkan Y36t, günlük kullanımda üzmeyecek gibi görünüyor.

vivo Y36t, 6.56 inç büyüklüğünde çentikli bir ekrana sahip. LCD yapıdaki bu ekran HD+ çözünürlük ve 60 Hz tazeleme oranı vadediyor. IP54 sertifikası ile su ve toza karşı dayanıklılık gösteren akıllı telefon, 5 MP çözünürlük sunan bir selfie kameraya ev sahipliği yapıyor.

Karşınızda vivo Y36t

vivo'nun yeni akıllı telefonu, MediaTek'in Helio G85 işlemcisinden güç alıyor. 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile desteklenen akıllı telefon, 15W şarj destekli 5.000 mAh kapasiteli bataryaya sahip. İşletim sistemi cephesinde ise Android 14 tabanlı OriginOS 4 bizleri karşılıyor.

Telefonun arka kısmına geçtiğimizde ikili kamera kurulumu görüyoruz. Telefonun ana arka kamerası 13 MP çözünürlük sunuyor. Telefonun ikinci kamerası ise 5 MP çözünürlük vadediyor.

vivo Y36t teknik özellikleri:

Ekran 6.56 inç, HD+ (1612 x 720 piksel), LCD İşlemci MediaTek Helio G85 RAM 6 GB (LPDDR4X) Depolama 128 GB (eMMC5.1) Ön Kamera 5 MP Arka Kamera 13 MP + 5 MP Batarya 5.000 mAh (15W) İşletim Sistemi Android 14 (OriginOS 4)

vivo Y36t fiyatı: