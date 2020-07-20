Redmi, Çin'de düzenlediği bir etkinlikte yeni kablosuz kulaklık modeli AirDots 2 TWS'yi duyurdu. Bu kablosuz kulaklıklar, uygun fiyatlı olmalarının yanı sıra teknik özellikleriyle de ön plana çıkıyor. Redmi'nin yeni kablosuz kulaklıkları, 22 Temmuz'da piyasaya sürülecek.

Xiaomi'nin kardeş markası olarak ticari yaşamını sürdüren Redmi, yeni kablosuz kulaklık modeli AirDots 2 TWS'yi duyurdu. Çin'de düzenlenen bir etkinlikte duyurulan kablosuz kulaklıklar, uygun fiyatının yanı sıra tasarım ve teknik özellikleri ile de tüketicilerin beğenisini kazanacakmış gibi görünüyor. Dilerseniz hemen, Redmi'nin yeni kablosuz kulaklıklarına yakından bakalım.

Redmi AirDots 2 TWS, 7.2 mm'lik ses sürücüsü ile birlikte geliyor. Redmi'ye göre bu sürücüler, güçlü bir ses kalitesi sunuyor. Üstelik Redmi, yeni kablosuz kulaklıklarının her frekanstaki sesleri en iyi kalitede sunduğuna değiniliyor. Ortam gürültüsünü azaltma teknolojisine sahip olan AirDots 2 TWS, bu sayede kullanıcılara telefon görüşmeleri sırasında gürültüsüz bir deneyim sunuyor.

Karşınızda Redmi AirDots 2 TWS

Redmi AirDots 2 TWS'yi, şirketin önceki kablosuz kulaklık modellerinden ayıran önemli bir özellik bulunuyor. Bu özellik, AirDots 2 TWS'nin Bluetooth 5.0 bağlantı desteğine sahip olması. Bu sayede kullanıcılar, Bluetooth 5.0'ın avantajlarından yararlanabilecekler. Örneğin bu kulaklıklara sahip olan kullanıcılar, Redmi'nin önceki kablosuz kulaklıklarından daha hızlı ve daha kararlı bağlantılar kurabilecekler.

Kablosuz kulaklıklarda bir standart haline gelmiş olan dokunmatik kontrol özelliği, AirDots 2 TWS'de de bulunuyor. Kulaklıklara iki kez dokunulduğunda Xiaomi'nin sesli asistanı olan "XiaoAI Voice Assistant" devreye giriyor ve bu durum; navigasyon, telefonu bul ve fotoğraf çekme gibi özelliklerin kullanılabilmesini sağlıyor. Ayrıca bu kablosuz kulaklıklar sadece 4.1 gram ağırlığında ve Redmi, kullanıcılara 3 farklı boyutta kulak tıkacı sunuyor.

Redmi tarafından yapılan açıklamalara göre AirDots 2 TWS, kesintisiz olarak 4 saat, şarj kutusuyla birlikte ise 12 saate kadar kullanım imkanı sunuyor. Tüm bu özelliklere baktığımız zaman AirDots 2 TWS'nin, Redmi'nin kısa bir süre önce piyasaya sürdüğü AirDots S modeli ile pek çok ortak özelliğe sahip olduğunu görüyoruz. Peki bu kablosuz kulaklıklara sahip olmanın maliyeti ne kadar olacak?

Redmi'nin açıklamalarına göre yeni kablosuz kulaklıklar, 22 Temmuz'da Çin'de bir kitle fonlama kampanyası ile satışta olacak. Bu kampanya kapsamında AirDots 2 TWS'ye sahip olmak isteyen Redmi hayranları, sadece 11 dolar (yaklaşık 75 TL + vergiler) ödeme yapacaklar. Kitle fonlama kampanyası ardındansa AirDots 2 TWS, 14 dolar (yaklaşık 95 TL + vergiler) karşılığında satın alınabilecek.