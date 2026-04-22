Xiaomi, Redmi'nin yeni amiral gemisi telefonu K90 Pro Max'i tanıttı. Telefon, 8500 mAh batarya başta olmak üzere her özelliğiyle büyülüyor.

Dünyanın en büyük teknoloji firmalarından biri olan Xiaomi’ye bağlı Redmi, sunduğu hem bütçe dostu hem de gelişmiş özelliklere sahip telefonlarıyla ülkemizde de büyük ilgi görüyordu. Şimdi ise firma, amiral gemisi özelliklere sahip K90 Max isimli telefonunu resmen tanıttı.

K90 Max modeli, tam anlamıyla amiral gemisi bir telefon olarak geliyor diyebiliriz. İşlemcisinden devasa bataryasına kadar tüm özellikleri etkileyici. Cihazın arka tarafında üst kısmı tamamen kaplayan dikdörtgen adaya yerleştirilmiş kamera kurulumu var. Önde ise çok ince çerçeveli delikli ekran görüyoruz. Redmi K90 Max, Xiaomi’nin tarihindeki ilk dahili fanlı telefonu olmayı da başarıyor. Böylece gelişmiş bir soğutma sistemi sunuyor.

Karşınızda Redmi K90 Max

K90 Max modelined 6,83 inç. Boyutunda 1280x2722 piksel çözünürlük ve 165 Hz yenileme hızı sunan bir AMOLED ekran var. Maksimum parlaklığı ise 3500 nit olarak açıklandı. Bir ilke imza atan fan sistemi arka tarafa yerleştirilmiş. Çapı 18,1 mm. Daha verimli hava akışı sağlamak için öne doğru eğimli kanatlara sahip dikey bir hava girişi, sızdırmaz bir hava kanalı ve türbülansı azaltmak için tasarlanmış girdap tarzı bir hava akışı tasarımı kullanıyor ve böylece gelişmiş bir soğutma sistemi sunuluyor.

Telefon, MediaTek’in üst düzey performans vadeden amiral gemisi işlemcisi Dimensity 9500’den güç alıyor. Ona 12/16 GB RAM seçenekleri ve 1 TB’a kadar çıkan depolama eşlik ediyor. Cihaz, Android 16 tabanlı HyperOS 3.0 ile kutudan çıkıyor. En önemli özelliklerinden biri bataryası. Öyle ki ince tasarımlara büyük kapasiteli bataryalar sığdıran silikon karbon teknolojisi sayesinde 8550 mAh’lik 100W destekli devasa bir pile sahip. Bu da uzun bir pil ömrü vadediyor. Bataryanın büyüklüğüne rağmen cihaz 7,9 mm’lik ince tasarımla geliyor.

Son olarak kamera tarafından bahsedelim. Cihazın arkasında 50 MP’lik 1/1.55 inçlik bir ana kamera görüyoruz. Ona 8 MP’lik bir ultra geniş kamera eşlik ediyor. Önde ise 20 MP’lik bir selfie kamerası var. Cihaz; gümüş, siyah ve mavi olmak üzere toplamda 3 farklı renkte kullanıcılara sunulacak. En düşük versiyon 12/256 GB’ın fiyatı 513 dolar, en üst seviye 16 GB / 1 TB’ın fiyatı ise 733 dolar. Cihaz Çin’de satışa çıkıyor. Globale gelişi ilgili ise maalesef bir bilgi yok.

Redmi K90 Max teknik özellikleri