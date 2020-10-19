Redmi, iPhone 12 Mini Gibi Bir Telefon Geliştiriyor Olabilir

Redmi Genel Müdürü Lu Weibing, şirketin küçük boyutlara sahip bir akıllı telefon modelini önemsediğini açıkladı. iPhone 12 mini'den sonra gelen bu açıklama, Redmi'nin küçük boyutlu bir telefon üzerinde çalıştığını düşündürüyor olsa da Weibing, bu telefonun bataryası konusunda uyarıyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, geçtiğimiz hafta düzenlediği bir etkinlikte iPhone 12 ailesini duyurdu. Duyurulan modeller arasında en dikkat çeken ise iPhone 12 mini olarak isimlendirilen kompakt bir modeldi. Büyük boyutlu telefonları kullanmayı tercih etmeyen tüketiciler için geliştirilen model, sadece 5.4 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip.

Apple'ın piyasaya sürdüğü ürünler, genelde trend belirleyici oluyor. Aslına bakacak olursak şirket, Android ekosisteminin ciddi oranda gerisinden geliyor ancak Apple tarafından piyasaya sürülen bir yenilik, Android ekosisteminde doğrudan kopyalanıyor. Bu iddiamızı da 3.5 mm'lik kulaklık girişi örneğiyle destekleyebiliriz. Yaşanan son bir gelişme ise Apple'nin mini boyutlardaki akıllı telefonlarının yeni bir trend haline gelebileceğini gösteriyor.

Redmi, küçük boyutlu bir telefon üzerinde çalışıyor gibi görünüyor

iPhone 12 mini, henüz bir ürün halinde değilken iddialar kapsamında ortaya çıkmıştı. Bu iddialarla ilgili henüz net bir şey olmasa da Xiaomi destekli Redmi yöneticilerinden Wang Teng, dikkat çeken bir çıkış yapmıştı. Teng'in açıklamalarına göre Redmi, kompakt boyutlara sahip olan bir akıllı telefon üzerinde duyurmayı düşünüyordu. Şimdiyse aynı iddia, Redmi Genel Müdürü Lu Weibing tarafından dillendirildi.

Weibing, Weibo üzerinden yaptığı bir paylaşımla mini boyutlara sahip bir akıllı telefon modelini önemsediklerini ifade etti. Redmi yöneticisinin bu açıklamaları, Redmi'nin küçük boyutlara sahip bir akıllı telefon üzerinde çalıştığını düşündürdü. Ancak bu telefonla ilgili herhangi bir bilgi sahibi değiliz. Şirket, sağlam özelliklere sahip mini boyutlu bir model ya da mini boyutlu ekonomik bir model geliştiriyor olabilir.

Küçük boyut, küçük batarya anlamına geliyor. Redmi bu konuda ne düşünüyor?

iPhone 12 mini, sadece sadece 2,227 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip. Bu kapasite, pek çok tüketicinin kafasını karıştıracak türden. Çünkü düşük kapasiteli bataryalar, iPhone'ların en kronik sorunlarından bir tanesi. Üstelik iPhone 12 mini'nin bataryası çok ciddi anlamda düşük. Bu tür bir batarya, Android ekosistemindeki bir cihaz için beklentileri karşılayacak gibi değil. Zaten Weibing de bu konunun altını çiziyor. Muhtemelen Redmi'nin mini boyutlu akıllı telefonunda da oldukça küçük bir batarya ile karşılaşacağız.

Teknoloji şirketleri, birkaç yıl önce telefon boyutlarını büyüttüler. Bugün piyasada küçük boyutlu bir telefon bulma imkanı neredeyse yok. Olanların da tüketicileri etkileyecek bir yanı yok. Ancak her ne olursa olsun küçük boyutlu Android telefonlar, tüketicileri heyecanlandırmayı başaracak gibi görünüyorlar. Bakalım Apple'ın yeni trendi, Android telefon üreticilerini nasıl etkileyecek.