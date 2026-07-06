Tümü Webekno
Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri Bilim Kurgudan Polisiyeye: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

Türkiye'ye de Gelmesi Beklenen Redmi Note 17 ve Note 17 Pro'nun Tasarımı Ortaya Çıktı

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Redmi'nin Türkiye'ye de gelmesi beklenen yeni Note 17 serisi telefonlarının tasarımı ortaya çıktı.

Türkiye'ye de Gelmesi Beklenen Redmi Note 17 ve Note 17 Pro'nun Tasarımı Ortaya Çıktı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Xiaomi bünyesinde faaliyet gösteren Redmi, sunduğu uygun fiyatlı modelleriyle Türkiye başta olmak üzere dünya çapında büyük ilgi görüyordu. Bu yüzden de şirketin ülkemizde de çok satan Note serisinin yeni nesli olacak Note 17 ve Note 17 Pro modelleri büyük heyecanla bekleniyordu.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Telefonların henüz tam tarih belli olmasa da bu ay içinde tanıtılması bekleniyor. Şimdi ise lansmana az süre kalmışken önemli bir gelişme yaşandı. Note 17 serisindeki telefonların tasarımları ortaya çıktı.

İçerikten Görseller

Türkiye'ye de Gelmesi Beklenen Redmi Note 17 ve Note 17 Pro'nun Tasarımı Ortaya Çıktı
redm

Türkiye’de de satılabilecek Redmi Note 17 ve Note 17 Pro’nun tasarımı böyle olacak

redm

Note 17 serisinin standart, Pro, 17R ve Pro Max olmak üzere 4 modelden oluşması bekleniyor. Sızıntı ise en merak edilen 2 model olan standart ve Pro’ya yönelik. Yukarıdaki görüntüden seriye ilk bakışı atabiliyoruz. Sol taraftakinin Note 17, sağdakinin ise Note 17 Pro olduğu aktarılmış.

Telefonların ikisi de ön tarafta delikli ekranla gelecek. Arkada ise ikisinde de sol üste yerleştirilen bir kamera adası göreceğiz. Standart modelde tek kamera yer alırken Pro’da çift kamera kurulumu olacak. Note 17’nin 1**.5K çözünürlüklü 6,83 inç boyutunda OLED ekranla** geleceğini belirtelim. Snapdragon 6s Gen 4 işlemci de göreceğiz. Aynı ekranlı olacak Note 17 Pro’nun ise daha güçlü Snapdragon 6 Gen 5 işlemci ve 9000 mAh’lik devasa bir bataryayla gelmesi bekleniyor.

Redmi’nin Note serisindeki son modeli Note 15 idi. Firma, isimledirme konusunda 16’yı es geçerek direkt Note 17 ile devam edecek. Yeni telefonların önceki nesillerde olduğu gibi ülkemize de gelmesini bekliyoruz.

Alfa Romeo sıfır araç satışlarında sana özel finansman teklifleri için tıkla!

Alfa Romeo sıfır araç satışlarında sana özel finansman teklifleri için tıkla!

Otokoç'ta sana özel sıfır araç finansman teklifleri için formu doldur!

Mobil Kategorisinde En Çok Okunanlar

Yurt Dışından Getirilen Telefonlarda Yeni Dönem: IMEI Yönetmeliği Değişti!

Yurt Dışından Getirilen Telefonlarda Yeni Dönem: IMEI Yönetmeliği Değişti!

iOS 26.5.2 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yenilikler

iOS 26.5.2 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yenilikler

Snapdragon 8 Elite, 8550 mAh Batarya ve Dahası: Redmi K90 Ultra Tanıtıldı!

Snapdragon 8 Elite, 8550 mAh Batarya ve Dahası: Redmi K90 Ultra Tanıtıldı!

Bütçe Dostu Samsung Galaxy M47 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı

Bütçe Dostu Samsung Galaxy M47 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı

iOS 26.6 Beta 3 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelecek Yeni Özellikler

iOS 26.6 Beta 3 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelecek Yeni Özellikler

iPhone 18 Hakkında Her Şey: Sürpriz Çıkış Tarihi, Fiyatı ve Özellikleri…

iPhone 18 Hakkında Her Şey: Sürpriz Çıkış Tarihi, Fiyatı ve Özellikleri…

Tanımadığınız Numara Kalmayacak: Ücretsiz Numara Sorgulama Nasıl Yapılır?

Tanımadığınız Numara Kalmayacak: Ücretsiz Numara Sorgulama Nasıl Yapılır?

SAMSUNG GALAXY S26 ULTRA İLE 1 AY GEÇİRMEK | Uzun Kullanım Testi

SAMSUNG GALAXY S26 ULTRA İLE 1 AY GEÇİRMEK | Uzun Kullanım Testi

Akıllı Telefon Xiaomi

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Temmuz 2026 Skoda Fiyat Listesi Açıklandı: Superb’de 767 Bin TL İndirim Var!

Temmuz 2026 Skoda Fiyat Listesi Açıklandı: Superb’de 767 Bin TL İndirim Var!

Temmuz 2026 Renault Fiyat Listesi Açıklandı: Yerli SUV Boreal’de 190 Bin TL İndirim!

Temmuz 2026 Renault Fiyat Listesi Açıklandı: Yerli SUV Boreal’de 190 Bin TL İndirim!

Otomatik Vitesin Yakında Arıza Yapacağını Gösteren 5 Belirti

Otomatik Vitesin Yakında Arıza Yapacağını Gösteren 5 Belirti

Temmuz 2026 Toyota Fiyat Listesi Açıklandı: Corolla'da 756.000 TL'ye Varan İndirim Var!

Temmuz 2026 Toyota Fiyat Listesi Açıklandı: Corolla'da 756.000 TL'ye Varan İndirim Var!

Temmuz 2026 Cupra Fiyat Listesi Açıklandı

Temmuz 2026 Cupra Fiyat Listesi Açıklandı

Temmuz 2026 SEAT Fiyat Listesi Açıklandı: 1,8 Milyon TL'ye B-SUV Var!

Temmuz 2026 SEAT Fiyat Listesi Açıklandı: 1,8 Milyon TL'ye B-SUV Var!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com