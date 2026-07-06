Redmi'nin Türkiye'ye de gelmesi beklenen yeni Note 17 serisi telefonlarının tasarımı ortaya çıktı.

Xiaomi bünyesinde faaliyet gösteren Redmi, sunduğu uygun fiyatlı modelleriyle Türkiye başta olmak üzere dünya çapında büyük ilgi görüyordu. Bu yüzden de şirketin ülkemizde de çok satan Note serisinin yeni nesli olacak Note 17 ve Note 17 Pro modelleri büyük heyecanla bekleniyordu.

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Telefonların henüz tam tarih belli olmasa da bu ay içinde tanıtılması bekleniyor. Şimdi ise lansmana az süre kalmışken önemli bir gelişme yaşandı. Note 17 serisindeki telefonların tasarımları ortaya çıktı.

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Türkiye’de de satılabilecek Redmi Note 17 ve Note 17 Pro’nun tasarımı böyle olacak

Note 17 serisinin standart, Pro, 17R ve Pro Max olmak üzere 4 modelden oluşması bekleniyor. Sızıntı ise en merak edilen 2 model olan standart ve Pro’ya yönelik. Yukarıdaki görüntüden seriye ilk bakışı atabiliyoruz. Sol taraftakinin Note 17, sağdakinin ise Note 17 Pro olduğu aktarılmış.

Telefonların ikisi de ön tarafta delikli ekranla gelecek. Arkada ise ikisinde de sol üste yerleştirilen bir kamera adası göreceğiz. Standart modelde tek kamera yer alırken Pro’da çift kamera kurulumu olacak. Note 17’nin 1**.5K çözünürlüklü 6,83 inç boyutunda OLED ekranla** geleceğini belirtelim. Snapdragon 6s Gen 4 işlemci de göreceğiz. Aynı ekranlı olacak Note 17 Pro’nun ise daha güçlü Snapdragon 6 Gen 5 işlemci ve 9000 mAh’lik devasa bir bataryayla gelmesi bekleniyor.

Redmi’nin Note serisindeki son modeli Note 15 idi. Firma, isimledirme konusunda 16’yı es geçerek direkt Note 17 ile devam edecek. Yeni telefonların önceki nesillerde olduğu gibi ülkemize de gelmesini bekliyoruz.