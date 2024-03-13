Rekabet Kurulu, Ford Otomotiv'in Kocaeli'de bulunan tesislerinde Ford Motor Company ile Volkswagen AG'nin ortak üretim yapmasına onay verdi.

Ford Motor Company ve Volkswagen AG, çeşitli araçları ortak üretmek için bir anlaşma imzalamıştı. Daha sonra da bu anlaşma, Rekabet Kurulu'na iletilmişti. Kocaeli'ndeki tesiste yapılacak olan ve ilk aşamada yeni nesil ticari dizel araçlar, şarj edilebilir hibrit elektrikliler ve tam elektrikli araçları kapsayan anlaşma onaylandı.

Rekabet Kurulu, ABD'li Ford Motor Company ile Alman Volkswagen AG'nin arasında gerçekleştirilen bir tonluk ticari araçların geliştirilmesi, tedariki ve üretimi konusundaki anlaşmalara muafiyet tanınmasına karar verdi. Kurulun açıklamasında da bu tür iş birliklerine olumlu yaklaşıldığı ifade edildi.

Ford ve Volkswagen'in anlaşmalarına muafiyet

Anlaşma kapsamında ilk üretilecek olan modeller ise Ford Otomotiv Sanayi AŞ'nin tesislerinden çıkacak olan yeni nesil Ford Transit Custom ve Ford Tourneo Custom ailelerindeki araçlar olacak. Bu araçların bir tonluk orta ticari dizel, şarj edilebilir hibrit elektrikli ve tam elektrikli versiyonları üretilecek. Üretimle ihracat pazarı hedeflenecek.

Ford, bu proje için 2020-2025 yılları arasında 1 milyar 390 milyon euroluk yatırım yapacak ve araç üretim kapasitesini de 405 bine çıkaracak. Firmanın yaklaşık 11 yıllık üretim planını uygulamaya koyması bekleniyor.

İşte Kurul'un kararı

Kuruldan gelen açıklama şu şekilde oldu: