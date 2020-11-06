Rekabet Kurumu, Sahibinden.com’a Soruşturma Açtı

Türkiye’nin en büyük ilan sitelerinden olan Sahibinden.com’a, 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiği iddiası ile Rekabet Kurumu tarafından soruşturma açıldı.

Ülkemizdeki elektronik pazar yeri şirketleri arasındaki rekabet gün geçtikçe kızışıyor. Uzun yıllardır ilan emlak ve vasıta ilanları alanında lider şirketlerden olan Sahibinden.com’a da ise bu konuda yeni bir soruşturma açıldı.

Rekabet Kurumu tarafından yapılan yeni açıklamaya göre 15 Ekim 2020 tarihinde açılan soruşturma, Sahibinden.com’un Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 6. maddesini ihlal ettiği iddiaları üzerine başlatıldı.

Rekabet Kurumu’ndan Sahibinden.com açıklaması:

"Sahibinden Bilgi Teknolojileri Paz. ve Tic. A.Ş.’nin, vasıta ve emlak alanlarında sunduğu çevrim içi platform hizmetleri kapsamındaki uygulamalarının 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiği iddiasını ele alan Rekabet Kurulu; 27.02.2020 tarih ve 20-12/147-M sayılı kararıyla yürütülmekte olan soruşturmada incelenen dönem sonrasına ilişkin olarak, vasıta ve emlak alanlarında sunduğu çevrim içi platform hizmetleri kapsamındaki uygulamalarının 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak Sahibinden Bilgi Teknolojileri Paz. ve Tic. A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına, 15.10.2020 tarih, 20-46/627-M sayı ile karar verdi."

4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6. maddesi:

Bir veya birden fazla teşebbüsün ülkenin bütününde ya da bir bölümünde bir mal veya hizmet piyasasındaki hâkim durumunu tek başına yahut başkaları ile yapacağı anlaşmalar ya da birlikte davranışlar ile kötüye kullanması hukuka aykırı ve yasaktır.

Kötüye kullanma halleri özellikle şunlardır:

a) Ticarî faaliyet alanına başka bir teşebbüsün girmesine doğrudan veya dolaylı olarak engel olunması ya da rakiplerin piyasadaki faaliyetlerinin zorlaştırılmasını amaçlayan eylemler,

b) Eşit durumdaki alıcılara aynı ve eşit hak, yükümlülük ve edimler için farklı şartlar ileri sürerek, doğrudan veya dolaylı olarak ayırımcılık yapılması,

c) Bir mal veya hizmetle birlikte, diğer mal veya hizmetin satın alınmasını veya aracı teşebbüsler durumundaki alıcıların talep ettiği bir malın veya hizmetin, diğer bir mal veya hizmetin de alıcı tarafından teşhiri şartına bağlanması ya da satın alınan bir malın belirli bir fiyatın altında satılmaması gibi tekrar satış halinde alım satım şartlarına ilişkin sınırlamalar getirilmesi,

d) Belirli bir piyasadaki hâkimiyetin yaratmış olduğu finansal, teknolojik ve ticari avantajlardan yararlanarak başka bir mal veya hizmet piyasasındaki rekabet koşullarını bozmayı amaçlayan eylemler,

e) Tüketicinin zararına olarak üretimin, pazarlamanın ya da teknik gelişmenin kısıtlanması.

İnternet ortamında faaliyet gösteren ilan sitelerinin ülkemizdeki rekabeti gün geçtikçe kızışıyor. Diğer tüm alanlarda olduğunu gibi bu alandaki rekabet ortamının adil bir şekilde çalışması, hukuki düzenlemelere bağlı. 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'da şirketlerin sorumluluklarını açık bir şekilde beyan ediliyor.