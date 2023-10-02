Ünlü şarkıcı Beyonce'nin "Renaissance: A Film by Beyonce" isimli filminden ilk fragman paylaşıldı. Film, 1 Aralık 2023'te vizyona girecek.

Dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. "Renaissance: A Film by Beyonce" isimli film için ilk fragman resmen yayınlandı. Fil, Beyonce'un bugüne kadarki en yüksek hasılatlı turnesi olan "Renaissance World Tour 2023"ün film versiyonu olacak.

Peki Renaissance: A Film by Beyonce neler anlatacak? Film ne zaman vizyona girecek?

Renaissance: A Film by Beyonce için hazırlanan ilk fragman:

Renaissance: A Film by Beyonce konusu:

Az önce de bahsettiğimiz gibi yaklaşmakta olan film, Renaissance World Tour 2023 turnesini temel alacak. Filmde, Beyonce'nin bu turneye nasıl hazırlandığı, turnede neler yaşandığı ve ünlü şarkıcının özel hayatından kesitler bulunacak. Fragmana baktığımızda, Beyonce'nin en büyük kızı Blue Ivy Carter ile Jay-Z'den olma ikizleri Rumi ve Sir'in de Renaissance: A Film by Beyonce filminde yer alacaklarını görüyoruz.

Renaissance: A Film by Beyonce oyuncu kadrosu:

Renaissance: A Film by Beyonce için özel bir oyuncu kadrosu yok. Filmde Beyonce'yi, ailesini ve iş ortaklarını göreceğiz.

Renaissance: A Film by Beyonce vizyon tarihi:

Yapılan açıklamaya göre Renaissance: A Film by Beyonce, 1 Aralık 2023'te ABD'de vizyona girecek. Hatta ABD'deki sinema salonları, bu film için daha şimdiden bilet ön satışlarına başladılar.