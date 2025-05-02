Renault'un şu sıralar Türkiye'ye getirmesi beklenen yeni otomobili 5 E-Tech, Türkiye Sigortalar Birliği veri tabanına eklendi. Böylelikle aracın fiyatı üç aşağı beş yukarı belli olmuş durumda.

Fransız otomobil devi Renault, geçtiğimiz yıl düzenlediği bir etkinlikte "Renault 5 E-Tech" isimli otomobilini tanıtmıştı. Yaşanan son gelişmeler, Türkiye'ye geleceği bilinen otomobilin fiyatının üç aşağı beş yukarı belli olduğunu gözler önüner seriyor.

Renault 5 E-Tech'in Türkiye fiyatı, sıradan vatandaşların da kullanabildikleri Türkiye Sigortalar Birliği Kasko Değer sayfası aracılığıyla gün yüzüne çıktı. Daha önce de araç fiyatlarının anlaşılması için kullanılan sistem, bu kez Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız tarafından fark edildi.

İşte Renault 5 E-Tech'in muhtemel Türkiye fiyatı:

Yukarıdaki ekran görüntüsü, Renault 5 E-Tech, Türkiye'de 1 milyon 555 bin 555 TL karşığında satılabileceğini gözler önüne seriyor. Öte yandan; aracın donanım paketi ise "Techno" olacak. 52 kWh kapasiteli bataryayla gelecek otomobil, en dolu versiyon olacak ve 410 kilometre civarında menzil sunacak. Renault, bu versiyonun 150 beygir gücünde olacağını açıklamıştı ancak Türkiye için bir değişiklik yapılıp yapılmayacağını şimdilik bilmiyoruz.

Renault'un internet sitesine girdiğimizde bu araçla ilgili herhangi bir bilgi olmadığını görüyoruz. Şirket, önümüzdeki günlerde bir etkinlik düzenleyebilir ve 5 E-Tech'in Türkiye'ye girişini kutlayabilir gibi görünüyor. Lansmana özel bir kampanya sunulup sunulmayacağını da o günlerde öğreneceğiz.