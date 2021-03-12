Renault, 2022 yılından itibaren kullanmaya başlayacağını açıkladığı yeni logosunu duyurdu. Birkaç ay önce duyurulan "Renault 5" isimli konsept araçta da kullanılan logo, 2024 yılı itibarıyla şirketin tüm araçlarında görülmeye başlayacak. Yeni logoyu ilk kez kullanacak aracın hangisi olacağı ise belli değil.

Otomobil sektörünün son yıllarda elektrik motoruna yönelmeye başlaması, tüm şirketler için yeni bir devrin başlamasına yol açtı. Şirketler artık içten yanmalı motorlar yerine elektrik motorlarını tercih ederken, bu tür motorlara sahip modelleri için de yeni bir marka algısı oluşturmaya çalışıyorlar. Bu bağlamda atılan ilk adımlardan bir tanesi de şirket logolarında yapılan değişiklikler olarak karşımıza çıkıyor.

Son dönemlerde pek çok otomobil üreticisi, yepyeni logolarını dünyaya tanıttı. Bu şirketler arasında Kia, Nissan, Maserati, Opel, Peugeot ve Volkswagen yer alıyordu. Şimdiyse Fransa merkezli popüler otomobil üreticisi Renault, logosunu yenilediğini duyurdu. 2022 yılında kullanılmaya başlayacak logo, 2024 yılına kadar Renault'un tüm araçlarında görülmeye başlayacak.

İşte Renault'un 2022'de kullanmaya başlayacağı yeni logo

Aslına bakacak olursak Renault, yeni logosunu bundan birkaç ay önce tanıttığı konsept aracı "Renault 5"te göstermişti. Ancak şirket, o lansmanda logoya ilişkin hiçbir açıklama yapmamıştı. Hal böyle olunca da logonun konsepte özel olacağı düşünülmüştü. Ancak bugün yapılan açıklamalarla birlikte Renault, yeni logosunu resmen duyurmuştu. Logonun ilk kez hangi araçta kullanılacağı netleşmemiş olsa da Megane'ın elektrik motorlu versiyonu "eVision", bu logoyu ilk kez kullanacak model olabilir.

Renault, 2022 yılında kullanmaya başlayacağı yeni logo ile, kurulduğu günden bu güne kadarki 9. logosuna geçiş yapmış olacak. 2024 yılına geldiğimizde ilk kez 1992 yılında kullanılmaya başlayan, 2015 yılında güncellenerek kullanılmaya devam eden mevcut logo ise tarihin tozlu sayfalarına gömülmüş olacak.