Resident Evil 2 Hakkında Bilmeniz Gereken 10 Şey

Capcom'un yeniden yapımı Resident Evil 2, 3 gün sonra oyuncuların beğenisine sunulacak.

Capcom, efsane mertebesine ulaşmış korku serisi Resident Evil’ın ikinci oyununun yeniden yapımının demo sürümünü geçtiğimiz günlerde yayınladı ve hayranlar tarafından da oldukça ilgiyle karşılandı. Bu efsanevi seriye tekrar dalmadan önce bilmeniz gereken 10 şey ise şu şekilde:

Yayın Tarihi ve Yayınlanacak Platformlar

Oyun, 25 Ocak'ta PS4, Xbox One ve PC platformları için yayınlanacak.

Türü

Korku

Yeniden Yapım mı Yoksa Yeniden Düzenleme mi?

Son zamanlarda yeniden düzenlenerek sunulan oyunlar oldukça popüler fakat Resident Evil 2 (RE2) bir yeniden yapım. Yani, oyun sıfırdan yeniden yapıldı fakat yine de 1998 yapımı orijinal oyunu oynayanlar da bu yapımda eski günleri yad edebilecek.

Oyun Motoru

RE2, 2017’deki Resident Evil 7: Bio-Hazar’ın motorunu kullandı.

Son Resident Evil Oyununun Puanı

Resident Evil 7’nin Xbox One versiyonu, Metacritic’ten 86 puan almıştı.

Orijinal Resident Evil 2

Orijinal Resident Evil 2, tartışmasız serinin en iyi oyunu, zaten sadece bu bile Capcom’un neden yeniden yapım için bu oyunu seçtiğini açıklıyor. Oyun, Metacritic’te hem PlayStation hem de Nintendo 64 versiyonları için 89 puan almıştı. Orijinal oyun hayatta kalma/korku türündeydi, yeniden yapım da bunları bir tık öteye götürecektir.

Demo

11 Ocak’ta Capcom, oyunun demosunu yayınlamış ve oyunculara 30 dakika verip oyundaki bulmacayı çözmelerini istemişti. Demoyu ilginç kılan özelliklerinden bir tanesi, bu 30 dakikalık deneyimi ikinci kez oynamaya izin vermiyordu. Hatta, oyunun demosu toplamda 2 milyon yüklenmeye ulaşmış fakat demonun sadece %27’si tamamlanabilmiş.

Bu zorluğun sadece demoya mı ait olduğu yoksa oyunun genelinde de geçerli mi olduğu henüz bilinmiyor.

İzlenimler

Demo hakkında gelen yorumlar genellikle olumlu. Deneyenler, oyunun temposunun gelişmiş motorlarla ‘kirletilmediğini’ söylüyor. Karakterlerin hareketler, kamera açıları oyunun orijinaline sadık kalındığı yönünde bir izlenim bırakıyor.

2 Farklı Karakter

Oyun, Leon ve Claire olmak üzere 2 farklı karakterle oynanabilir fakat oyunda bu karakterler için farklı hikayeler olup olmadığı henüz net değil.

Oynanış Videosu

Oyun için 10 dakikalık bir oynanış videosu da yayınlandı.