Resident Evil 2: Remake Demosunu Neredeyse Kimse Bitirememiş

Capcom'un ilginç bir strateji güderek 30 dakika ile sınırladığı Resident Evil 2: Remake demosu oyunculara iyi gelmemiş gibi görünüyor.

25 Ocak'ta piyasaya çıkacak olan Resident Evil 2: Remake'in demosu geçtiğimiz günlerde yayınlanmış, ancak demoyu bitirseniz de bitirmeseniz de 30 dakika sonlandığında kendini kapatacak şekilde tasarlanmıştı. Oyuncuların çeşitli trainer ve yardımcı uygulamalarla aşmaya çalıştığı bu sınırlama, demonun çoğu kimse tarafından bitirilememesine yol açtı.

You Completion Me'nin resmi rakamlarına göre demoyu 2 milyona yakın oyuncu indirdi ve Racoon City polis istasyonunda maceraya atıldı. Buna karşın oyuncuların sadece %28'i demoyu bitirmeyi başardı. Bu oyuncuların çoğunun Japonya'dan olması ise tabii ki çok da şaşırtıcı değil.

25 Şubat'ta piyasaya çıkacak olan Resident Evil 2: Remake, an itibarı ile Steam üzerinde 209 TL'ye ön siparişe açık durumda. Her ne kadar demodan çok da randıman alamasak da iki farklı karakterle toplamda 20 saate yakın bir oynanış sunması beklenen oyunu merakla bekliyoruz.