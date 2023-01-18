PlayStation, sevilen oyun Returnal'ın ne zaman PC için çıkacağını açıkladı. Ayrıca oyunun PC özellikleri de duyuruldu.

Housemarque ve Climax Studios tarafından geliştirilen ve 2021 yılında çıkış yapan üçüncü şahıs nişancı türündeki Returnal, PlayStation’ın en sevilen oyunlarından biri olmayı başardı. Geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen The Game Awards 2022’de ise oyunun nihayet PC’ye geleceği açıklandı.

Bugün ise oyunun PC için çıkışını bekleyenleri heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. PlayStation, oyunun ne zaman geleceğinin yanı sıra paylaştığı bir video ile PC özelliklerini açıkladı. Gelin hep beraber Returnal’ın çıkış tarihine, fiyatına ve sistem gereksinimlerine birlikte göz atalım

Returnal, 15 Şubat 2023’te PC için çıkış yapacak

PlayStation’a göre Returnal, 15 Şubat 2023 tarihinde PC kullanıcıları için çıkış yapacak. NVIDIA DLSS ve AMD FSR desteğinin oyuna eklendiği, tüm grafik modlarında 60 fps sunulacağı da PlayStation’un paylaştığı blog gönderisinde ifade edildi.

Ayrıca DLSS veya FSR için gerekli donanıma sahip olmayanlar; ancak performansta artış isteyenler için NVIDIA NIS desteğinin eklendiği de belirtildi. PlayStation, çeşitli özelleştirme seçeneklerinin ve klavye&fare desteğinin de sağlandığını söylüyor; ancak oyun için en iyi deneyimin DualSense kontrolcülerle olacağının altını çiziyor.

Önümüzdeki ay PC kullanıcılarıyla buluşacak Returnal, şekil değiştiren bir dünya olan Atropos’a düşen Selene’in hayatta kalma hikayesini anlatıyor. Göz alıcı görüntülere sahip oyunda Selene, kaçışı için antik bir medeniyetin çorak topraklarını arıyor ve hayatta kalmak için canı pahasına mücadele ediyor.

Returnal Sistem gereksinimleri

Returnal minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi Windows 10 64-bit İşlemci Intel Core i5-6400 veya AMD Ryzen 5 1500X Bellek 16 GB RAM Ekran Kartı NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 GB) AMD Radeon RX 580 (8 GB) Depolama 60 GB SSD

Returnal önerilen sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi Windows 10 64-bit İşlemci Intel i7-8700 veya AMD Ryzen 7 2700X Bellek 16 GB RAM Ekran Kartı NVIDIA RTX 2070 Super (8 GB) veya AMD Radeon RX 6700 XT (12 GB) Depolama 60 GB SSD

Returnal PC fiyatı

Ön siparişe açılan Returnal, Steam üzerinde 599 TL'lik bir fiyat etiketine sahip. Oyunun Steam sayfasına buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.