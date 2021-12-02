Roblox, ülkemizde çok adı geçmese de dünya genelinde oldukça büyük kitleye sahip bir oyun. Birden fazla oyuna ev sahipliği yapan ve aynı zamanda oyun yapmaya olanak sağlayan Roblox arkasına büyük bir kitle almış bulunmakta

Günden güne artan Roblox furyası ülkemizde de oyuncusunu sürekli arttırmakta. 100 milyonu aşkın aylık aktif oyuncuya sahip olan Roblox platformu, Piggy, Murder Mystery 2 ve son dönemin popüler dizisi Squid Game'in uyarlaması olan 'Squid Game Roblox' oyununa da yer veriyor.

Bu yüzden bizde sizler için vakit geçirmeyi oldukça eğlenceli hale getiren Roblox’u Windows, IOS, Android ve MacOS için nasıl indirebileceğiniz hakkında kısa ama öz bir rehber hazırladık.

Windows/MacOS için Roblox indirmek

Adım #1: B uradan Roblox'un ana sayfasına gidip üyelik açıyoruz.

uradan Roblox'un ana sayfasına gidip üyelik açıyoruz. Adım #2: Üyelik açtıktan sonra site üzerinden bir oyuna giriş yapmaya çalışmak otomatik olarak sisteminize en uygun istemciyi indirebileceğiniz bir yönlendirme açacak.

Üyelik açtıktan sonra site üzerinden bir oyuna giriş yapmaya çalışmak otomatik olarak sisteminize en uygun istemciyi indirebileceğiniz bir yönlendirme açacak. Adım #3: İndirme işlemi bittikten sonra Windows/MacOS işletim sistemine uygun bir şekilde çalıştırarak yükleme işlemini bitiriyoruz.

Windows/MacOs için indirmek: Adım #1 Buradan Üyelik açabilirsiniz

Üyeliğimizi açıp giriş yaptıktan sonra karşımıza Roblox’un ana sayfası çıkıyor. Sol üstteki “Games” sekmesinden tüm oyunlara göz atma imkanımız mevcut.

Adım #2 Herhangi bir oyunu seçip indirme başlatıyoruz

Tüm oyunları gözlemledikten sonra herhangi bir oyuna girip "Play" butonuna bastığınızda oyunun istemcisi yüklü olmadığı için Roblox istemciyi kurmanızı isteyecek. Ekrana gelen “Download and install” tuşuna basarak indirmeyi başlatıyoruz.

Adım #3 Yönlendirmeler aracılığıyla indirmemizi yapıyoruz

Roblox işletim sisteminize uygun bir şekilde indirmeyi başlatacaktır

İndirme işlemi bittikten sonra Windows kullanıcısı iseniz “ RobloxPlayerLauncher ” uygulamasına, MacOs kullanıcısı iseniz “ Roblox.dmg ” uygulamasına 2 kez tıklayarak uygulamayı çalıştırın

” uygulamasına, MacOs kullanıcısı iseniz “ ” uygulamasına 2 kez tıklayarak uygulamayı çalıştırın Yükleme işlemi bittikten sonra “Ok” tuşuna basarak indirmeyi bitiriyoruz

Android ve iOS için Roblox nasıl indirilir ?

Roblox bilgisayarda olduğu kadar mobil platformlarda da oldukça popüler bir oyun. Çeşitli oynanış türlerine ev sahipliği yapması ve bir çok platform üzerinden bedava bir şekilde erişilmesi oyunu gün geçtikçe daha çok popüler hale getirdi. Telefonlarınızda Roblox oynamak için Android cihazlar Play Store, iOS cihazlarda ise App Store üzerinden ücretsiz bir şekilde Roblox'u indirip oynayabilirsiniz. Mobil için indirme linklerini aşşağıda bulabilirsiniz.