ROBOKAN ’19 Robot Yarışması 20-21 Nisan Tarihinde Başlıyor

Okan Üniversitesi Mekatronik Kulübü tarafından bu sene dördüncüsü düzenlenecek olan ROBOKAN’19 Geleneksel Robot Yarışması Dünyanın dört bir yanından öğrencilerin ve meraklıların katılabileceği uluslararası bir robot yarışmasıdır. Bu sene 20-21 Nisan 2019 tarihlerinde Okan Üniversitesi Tuzla Kampüsünde gerçekleştirilecektir.

Her sene yarışmalarına yeni kategori ekleyen Robokan, bu sene de Hızlı Çizgi İzleyen kategorisini ekleyerek toplamda 8 Farklı kategoride yarışma imkanı sunmuştur.

Yarışmaya katılmak için herhangi bir koşul aranmamaktadır. Genel kategori kurallarına uyulduğu sürece herkes istediği kategoride yarışmacı olabilir.

Robokan’19 toplam 30.000 TL ödülü, %100 %50 %25 ve %10 lisans eğitim bursu ve çeşitli ödülleri ile büyük fırsatlar sunuyor. Bunun yanında 8 kategorisi, marvel konseptli drone yarışması ve eğlence standları ile seyir zevki yaşatarak güzel vakit geçirebileceğiniz bir ortam sunuyor.

Siz de yarışmaya hemen kayıt olmak için register.robokan.com adresinden takımınızı oluşturabilirsiniz. Ayrıca etkinlik hakkında güncel gelişmelerden haberdar olmak için Instagram sayfasını takip edebilirsiniz.