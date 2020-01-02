Bu İddia Ortalığı Karıştırır: Rockstar Games Kapanıyor

Rockstar Games'in kapanma hazırlığında olduğu iddia edildi. 30 bin takipçili bir YouTube kanalı tarafından yapılan paylaşıma göre Rockstar Games, GTA 6'yı piyasaya sürdükten sonra faaliyetlerini durdurup şirketi kapatacak.

2019 yılı, oyunseverler için bir hayli hareketli geçti. Geçtiğimiz yıl boyunca oyun sektörünün ağır toplarından pek çok yeni oyun haberi ve hayatımıza giren oyunları sizlere aktardık. Ancak 2019 yılında yaptığımız oyun haberlerinin temelini, dünyanın en popüler oyun serilerinden bir tanesi olan Grand Theft Auto oluşturuyordu. Çünkü oyunseverler, geçtiğimiz yıl boyunca Rockstar Games'in bir açıklama yapmasını ve GTA 6'yı duyurmasını beklediler.

Rockstar Games, bugüne dek herhangi bir açıklama yapmadı. Geride bıraktığımız süreçte GTA 6 ile ilgili onlarca iddia ortaya atıldı ve bu iddiaların tamamının altı boş kaldı. Hal böyle olunca da oyunseverler, Rockstar Games'in GTA 6 ile ilgili iddiaları sırf heyecan yaratmak için kendisinin ortaya attığı düşündü. Gerçeğin ne olduğunu bilmek mümkün değil ancak Rockstar Games, ilerleyen dönemlerde gündemi meşgul etmeye devam edecekmiş gibi görünüyor.

30 binden fazla takipçisi olan "TheNathanNS" isimli bir YouTube kanalına ait Twitter hesabından çok ilginç bir paylaşım yapıldı. Bu paylaşımda, Rockstar Games'in kapanacağından bahsediliyordu. Twitter'dan yapılan açıklamalara göre Rockstar Games, kepenkleri kapatmaya hazırlanıyor.

Paylaşıma göre Rockstar Games, çalışanlarına bir mektup gönderdi ve bu mektupta şirketin kapanacağını duyurdu. Üstelik Rockstar Games, aynı mektupta şirketin hangi koşulda kapanacağını da açıklıyor. İddialara göre şirket, GTA 6'yı piyasaya sürdükten sonra mevcut projelerini tamamlayacak ve oyun tarihinin tozlu raflarına kalkacak.

Devasa bir oyun şirketinin kapanması, geçmiş dönemlerde görülmüş bir şey değil. Üstelik kapanacağı iddia edilen şirket, piyasaya sürdüğü GTA 5 ile bugün bile çılgınca paralar kazanıyor. Peki Rockstar Games, her şey bu kadar yolunda giderken neden kapanmayı düşünüyor olabilir? Bu konuyla ilgili olarak akıllara tek bir neden geliyor;

Rockstar Games'in Grand Theft Auto serisi, dünyanın en iyileri arasında. Hatta GTA 5, dünyanın en çok satan oyunları listesinin zirvesini zorluyor. Ayrıca Rockstar Games'in her zaman için en iyi oyunu geliştirme amacının olduğu da biliyor. İşte bu yüzden şirket, GTA 6'yı dünyanın en iyi oyunu olarak piyasaya sürüp, bunun üzerine de kolay kolay çıkamayacağını belirterek oyun faaliyetlerine son noktayı koyabilir.

Böyle bir mektubun varlığı hala tartışmaya açık ve teyide muhtaç. Ancak ne yazık ki Grand Theft Auto 6 için ortaya atılan diğer iddialarda olduğu gibi bu iddiayı teyit ettirmek de çok mümkün değil. Tüm bunlara rağmen Rockstar Games'in böyle bir girişimde bulunma olasılığı oldukça düşük ve oyunseverlerin, Rockstar Games'in geleceği hakkında bilgi edinmek için beklemekten başka çareleri yok.