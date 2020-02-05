Take-Two Interactive, Rockstar Games'in kurucu ortağı olan Dan Houser'ın şirketten ayrılacağını açıkladı. Houser, Rockstar Games ile GTA, Bully ve Red Dead Redemption gibi oyuncuların gönlünde taht kuran popüler oyunlara imza atmıştı.

Grand Theft Auto, Bully ve Red Dead Redemption gibi oyunların baş yazarı olan, Rockstar Games'in kurucu ortağı Dan Houser, Rockstar ve Take-Two Games'ten ayrılıyor. Bir Rockstar Games sözcüsü, Dan Houser'ın görevini bırakacağını ancak Dan'ın kardeşi ve Rockstar Games'in diğer ortağı olan Sam Houser'ın şirketle yoluna devam edeceğini belirtti.

Rockstar Games'in ana şirketi Take-Two Interactive'e göre Dan Houser, 11 Mart 2020'de şirketten ayrılacak. Take-Two, şirketin 2020 üçüncü çeyrek mali raporunda, "Dan Houser'a katkılarından dolayı son derece minnettarız. Rockstar Games için beğeni toplayan ve ticari başarı yakalayan oyun dünyaları, tutkulu hayranlardan oluşan global bir topluluk ve gelecekteki projelere odaklanan inanılmaz yetenekli bir ekip oluşturdu." açıklamasını yaptı.

Dan Houser, 1998'de kardeşi ile birlikte Rockstar Games'i kurmuştu

Dan Houser ve kardeşi Sam Houser, daha önce BMG Interactive'de yöneticilerdi. Houser kardeşler, Take-Two'nun BMG Interactive'i satın almasının ardından Aralık 1998'de Take-Two çatısı altında Rockstar Games'i kurdu. Dan Houser, Rockstar'da GTA ve Red Dead Redemption gibi efsanevi oyunlar yazdı ve geliştirdi. Ayrıca Bully, Midnight Club: Los Angeles ve Smuggler's Run gibi oyunlar üzerinde çalıştı.

Houser, Grand Theft Auto 2'den Grand Theft Auto 5'e kadar neredeyse tüm GTA oyunlarında yazar olarak, Bully, Red Dead Redemption, Max Payne 3 ve Red Dead Redemption 2'de ise baş yazar olarak görev aldı. Red Dead Redemption 2'nin Kasım 2018'de piyasaya sürülmesinin ardından 2019'un ilkbahar aylarında çalışmalarına ara verdi.

Dan Houser, 2018 yılında günümüz koşullarında GTA 6'yı yazmanın zorluğundan bahsederek, GTA 6 ile yapabileceklerinin çok net olmadığını belirtmişti. Yeni nesil konsollarla birlikte, serinin yeni oyunu gündeme gelmeye başlasa da Houser'ın ayrılığı GTA hayranlarını üzecek.