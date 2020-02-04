GTA Vice City Temalı Super Bowl Afişleri Kafa Karıştırdı

Tüm dünyanın büyük bir ilgi duyduğu Super Bowl etkinlikleri, oyunseverlerin kafasını karıştırdı. Fox News ve BBC tarafından yayınlanan Super Bowl tanıtımları, bir süredir tartışma konusu olan GTA 6'nın Vice City'de geçeceğine inanılması için tüm detayları içeriyor.

Oyunseverlerin uzunca bir süredir bekledikleri GTA 6, tam anlamıyla yılan hikayesine döndü. Fenomen oyun serisinin geliştiricisi olan Rockstar Games, bugüne dek GTA 6 ile ilgili hiçbir açıklama yapmadı ancak şirketin zaman zaman yaptığı hamleler, oyunseverleri beklenti içerisine soktu. Hal böyle olunca da oyunseverler, GTA 6 ile ilgili yeni bir ipucu yakalayabilmek ellerinden gelen her şeyi yaptılar.

Şimdiyse GTA 6 ile ilgili yeni bir ipucu yakalandı. Bu ipucu, geçtiğimiz günlerde düzenlenen Super Bowl etkinlikleriyle ilgili resmi kuruluşlar aracılığıyla ortaya çıktı. Eğer ipuçları gerçekten GTA 6 ile bağlantılıysa, oyunun Vice City'de geçeceğini söyleyebiliriz.

GTA 6 ile ilgili yeni ipucu, Fox News ve BBC aracılığıyla geliyor. Öyle ki, her iki kurum da yaptığı ayrı hamlelerle oyunseverlerin kafasını karıştırmayı başardı. Her iki kurum tarafından ayrı ayrı hazırlanan Super Bowl tanıtımları, GTA serisi ile ilgili çok ilginç benzerlikler içeriyor. Bu kadar benzerliğin nedensiz yere olmadığını düşünen oyunseverler ise ipuçlarından yola çıkarak GTA 6'nın Vice City'de geçeceğine inanıyorlar.

Fox News'in Super Bowl tanıtımında yer alan ilginç sahne

Yukarıdaki görüntünün sizlere bir yerlerden tanıdık geldiğine fazlasıyla eminiz. Eğer GTA Vice City'yi oynadıysanız sol alttaki haritanın ve sağ üst bölümdeki göstergenin GTA Vice City'ye hayli benzediğini gayet iyi biliyorsunuzdur. Ayrıca söz konusu görüntüdeki deniz ve karşıda duran binalar da GTA Vice City'nin yenilenmiş bir versiyonu gibi görünüyor.

BBC'nin Super Bowl tanıtımında ise şöyle bir yazı stili kullanılmış

BBC'nin görselinde yer alan yazı stilinin de tıpkı Fox News'in tanıtımında olduğu gibi göze tanıdık geldiğini söyleyebiliriz. Söz konusu görüntüde kullanılan yazı stili, GTA ile özdeşleşmiş durumda. Ayrıca Vice City'nin giriş ekranını hatırlarsanız, yukarıdaki görüntüde yer alan "Super Bowl LIV" ibaresindeki pembe tonun GTA Vice City ile aynı olduğunu da fark edeceksiniz.

Yukarıdaki görüntünün sol kısmında bulunan görsel, oyunseverlerin yakından tanıdığı, GTA Vice City'ye ait olan afiş. Sağ tarafta bulunan görsel ise Super Bowl için hazırlanmış olan farklı bir afiş. Oyun severlere göre Super Bowl afişinin GTA Vice City temasında hazırlanmasının altında Vice City'nin fazlasıyla popüler olmasından fazlası yatıyor.

Tek bir Super Bowl etkinliği için bu kadar çok GTA Vice City teması işlenmiş olması, oyun severlerin GTA 6 ile Vice City arasında bir bağ kurmalarına neden oldu. Elbette ki GTA Vice City klasikleşmiş bir oyun ve şirketler, yalnızca bu klasiğin popülaritesinden faydalanmak için de bu temayı seçmiş olabilirler. Peki farklı şirketlerin aynı temayı kullanması bir tesadüf olabilir mi?