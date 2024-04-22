Bir gün sokakta yürürken karşılaştığınız rögar kapaklarının hep aynı şekilde olduğu dikkatinizi çekti mi? Belki bu size çok anlamsız geldiği için üzerinde düşünmediniz bile, ama zamanında birileri bu konunun üstünde bir hayli kafa yormuş.

Sıradan gibi görünse de aslında Microsoft’un işe alım sürecinde adaylara yönelttiği sorulardan biri de buydu: Rögar kapakları neden yuvarlak olur?

Soruyu kendinize şimdi tekrar sorun, işe alım sürecinde siz olsaydınız ne cevap verirdiniz?

Bu sorunun tek bir cevabı olmasa bile ‘aranan’ bir cevabı var.

Adım başı tanık olduğumuz ve şehir altyapısının önemli bir parçası olan rögarlar, kaba tabirle çeşitli amaçlar için kullanılan yer altı tesisatı delikleridir. Bakım, onarım ve bağlantı işlemlerinin yapıldığı bu deliklerin üzerini örtmek için kullanılan kapaklar da bir o kadar önemli.

Bu kapakların her yerde yuvarlak olduğunu biraz düşününce fark edeceksiniz.

Peki sizce ne gibi sebepleri olabilir?

Rögar kapaklarının yuvarlak olmasının en basit nedenlerinden biri, toprağın kapak etrafındaki basıncına daha iyi dayanmalarını sağlamaktır.

Yuvarlak şekil, bu basınca en iyi direnci sağlar. Ayrıca yuvarlak bir kapak üretmek, kare veya dikdörtgen bir kapak üretmekten çok daha kolay ve az maliyetlidir.

Bu sebepler cevap olarak ilk akla gelenler, fakat aranılan değil.

Esas sebebi şu ki yuvarlak kapağın delikten düşme ihtimali yok. Dikdörtgen, kare, altıgen, beşgen… hepsinin geometrik olarak bir şekilde düşmesi mümkün. Ama kendi içinden geçemeyen tek şekil daire.

İşte sebebi bu kadar basit ve matematikselmiş! Artık bu kapakları yolda gördüğünüzde 'estetik' durduğu için yuvarlak olduğunu düşünmeyeceksiniz.

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