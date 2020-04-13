Rusya'da silahlar üzerine çalışan Lobaev Arms isimli bir şirket, yeni bir keskin nişancı tüfeği geliştirdi. SVLK-14S olarak isimlendirilen bu tüfek, 3 kilometre menzile sahip.

Silah teknolojileri, ülkelerin en önemli çalışma alanlarından bir tanesi. Savaşlar, artık her ne kadar mevzilerde gerçekleşmiyor olsa da ülkelerin savunma sanayii şirketleri, benzersiz silahlar geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyorlar. Şimdiyse dünyanın süper güçlerinden bir tanesi olan Rusya'da, dünyanın en ölümcül keskin nişancı tüfeği geliştirildi. Lobaev Arms isimli bir şirket tarafından geliştirilen silah, SVLK-14S olarak isimlendiriliyor.

Lobaev Arms, geliştirdiği keskin nişancı tüfeğini "oyun değiştirici" olarak nitelendiriyor. Şirkete göre SVLK-14S, yaklaşık olarak 3.2 kilometre uzaklıktaki bir hedefi başarıyla vurabiliyor. Bu uzaklık, keskin nişancı tüfekleri için oldukça fazla zira İngiltere ordusunun kullandığı, 1.5 kilometre menzili olan L115A3'ten neredeyse iki kat daha fazla.

Oyun değiştirici olarak tanımlanan SVLK-14S

SVLK-14S, 30 bin euro (yaklaşık 223 bin TL) karşılığında satılıyor ve toplam 10 kilogram ağırlığında. Lobaev Arms'ın baş mühendisi olan Yuri Sinichkin, SVLK-14S'in Ferrari ve Porsche gibi markalarla bir olduğunu ifade ediyor. Yeni silahlarının parça parça yapıldığını vurgulayan Sinichkin, silahın sadece profesyonel keskin nişancılar tarafından kullanılabileceğini söylüyor.

Bir keskin nişancı, bu tüfeği bir kez ateşlediği anda saniyede 900 metre hızla .408 kalibre mermi atıyor. Bu hız, ses hızından 3 kat daha fazla. Yani bu silahın kullanılması durumunda hedef, silahın sesini asla duyamayacak. Sinichkin, bu merminin 3 santimetre kalınlığındaki metal malzemeyi bile deldiğini ifade ederek, bir düşman hedefinin piyasadaki hiçbir çelik yeleğin koruyucu olmayacağını ifade etti.