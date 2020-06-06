Rusya'da silah üreticisi Lobaev Arms, 7 kilometre menzilli yeni bir keskin nişancı tüfeği üzerinde çalışmaya başladığını duyurdu. Şu anda dünyanın en uzun menzilli nişancı tüfeği de aynı silah üreticisi tarafından üretiliyor.

Rus silah üreticisi Lobaev Arms, kendi rekorunu kırmaya hazırlanıyor. Şirketin üzerinde çalıştığı yeni keskin nişancı tüfeği DXL-5, 7 kilometre vuruş menzili ve yeni mermi tasarımıyla dünyanın en uzun menzilli keskin nişancı tüfeği olmaya hazırlanıyor. Yine aynı şirket tarafından üretilen 'Sumrak' (Şafak) isimli tüfek de 4,2 kilometrelik atış mesafesine sahip.

Lobaev Arms Genel Müdürü Vladislav Lobaev, yeni tüfeğin menzilinin 6 ila 7 kilometre arasında, efektif ateş menzilininse 3 kilometre olmasını istediklerini söylüyor. DXL-5'in, şirketin önceki ürünleri olan DXL-4 "Sevastopol" ve DXL-3 "Retribution" ile aynı aileye mensup olacağı da belirtiliyor. Lobaev, yeni tüfekte yeni bir mermi olacağını, çeşitli teknolojik yeniliklerin içerileceğini ve böylece uzun mesafelerde ateşin mümkün hale geleceğini söylüyor. Önceki mermilerden farklı olarak, bu yeni mermi büyüklüğü ve namlu çıkış hızı ile ayırt edilecek.

Yeni tüfek seneye hazır olacak

Lobaev Arms'ın lideri, yeni keskin nişancı tüfeğinin önümüzdeki yılın başlarında hazır olmasını umduğunu söylüyor ancak koronavirüs salgını nedeniyle bu süreç biraz sarkabilir. Genel Müdür Lobaev, şu anda silahın kalibresine ve diğer özelliklerine ilişkin ayrıntıları da paylaşmayacağını sözlerine ekledi.

3 ila 7 kilometre menzille birlikte, standart optik nişangâhın zorlanacağı tahmin edilebilir. Bu durumda optik nişangâhın, elektro optik ya da kolimatör nişangâh ile değiştirilmesini bekleyebiliriz. Bunlar, uzaklığı ve merminin hedefe gitmesi için gerekli azimutu (güney açısı) hesaplayabilir. Bir Rus şirket yakın zamanda bu hesaplamaları yapabilen ve atıcıya kesin bilgiler sağlayabilen bir kolimatör nişangâhı geliştirdiğini duyurmuştu.

Kolimatör nişangâhı, keskin nişancının gözünün konumundan bağımsız olarak, nişangâhın bağlı olduğu tüfekle aynı eksende aydınlatılmış bir nişan noktası görmesini sağlıyor. Lobaev Arms'ın geçen ay tanıttığı SVLK-14S keskin nişancı tüfeği de yaklaşık olarak 3,2 kilometre uzaklıktaki bir hedefi başarıyla vurabiliyor.