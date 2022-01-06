Rusya'nın Kontrolden Çıkan Roketi, Dünya'ya Düştü

27 Aralık günü fırlatılan Rus roketi Angara A5’in Persei isimli parçası, motor arızası sonucunda 9 gün yörüngede kaldıktan sonra Dünya’ya düştü. Nereye ve ne zaman düşeceği bilinmeyen roketin Pasifik Okyanusu’na düştüğü bildirildi.

Rusya, 27 Aralık 2021 tarihinde ülkenin yeni ağır yük fırlatıcılarından birisi olan Angara A5 isimli roketini test uçuşu amacıyla fırlatmıştı. Rusya’nın kuzeybatısında yer alan Plesetsk Uzay Üssü’nden fırlatılan roket, beraberinde bir de maket uyduya yer veriyordu. Roket fırlatıldıktan kısa bir süre sonra roketin motoru arızalandı.

Roketin üst kademesi olan Persei’nin motorunun arızalanması sonucunda Persei, alçak yörüngede mahsur kaldı. İşte roketin 27 Aralık tarihinde alçak yörüngede mahsur kalan bu parçasının bugün Dünya’ya çakılması bekleniyordu. İşin kötü tarafıysa, roket parçasının ne zaman veya nereye çakılacağının bilinmiyor olmasıydı. Persei, geçtiğimiz saatlerde Dünya’ya çakıldı.

Roketin büyük bir bölümü yanarak yok oldu

Kontrolden çıkan Rus roketinin parçasını bir süredir takip eden astronom Jonathan McDowell, aracın gece 00.08 sularında atmosfere giriş yaptığının doğrulandığını açıkladı. Pasifik Okyanusu’nun ortasında atmosfere giriş yapan Persei’nin büyük bir kısmı, atmosfere giriş yapmasıyla birlikte oluşan sıcaklıktan dolayı yanarak yok oldu.

Çeşitli kaynaklara göre 4 tonluk roket parçasından geriye kalan ufak parçalar, Pasifik Okyanusu’nun güneyine düştü. Roket parçasının nereye ve ne zaman düşecek olması kesin bir şekilde tahmin edilememiş olsa da bazı uzmanlar. Parçanın muhtemelen Pasifik Okyanusu’na düşeceğini belirtmişlerdi. Neyse ki roket beklendiği gibi karaya değil, okyanusa düştü.