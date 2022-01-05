Araştırmacılar İnsan Yapımı Bir UFO Tasarladı

MIT'deki araştırmacılar, bilim kurgu filmlerinde gördüğüm UFO'lara benzer bir uzay aracı tasarladıklarını açıkladı. Uzay aracı, elektriksel alanı kullanarak uzayda hareket edebilecek.

İnsanlığın yakın tarihindeki en gizemli olaylardan birisi olan UFO’lar (Tanımlanamayan Uçan Cisimler) yıllardır pek çok komplo teorisini de beraberinde getiriyor. Kimi insanlar UFO’ların gerçek olduğunu ve uzaylıların dünyamızı sık sık ziyaret ettiğini söylese de kimileri ise UFO’ların çocukları kandırmak için uydurulmuş masallar olduğuna inanıyor.

Bu tartışmalar devam ededursun, MIT (Massachusetts Teknoloji Enstitüsü) araştırmacıları ise havaya gerek duymadan uçabilen disk şeklinde bir araç icat etti. Bu buluş, pek tabii ki komplo teorisyenlerini de harekete geçirdi.

İnsanlığın ilk gerçek UFO’su

MIT araştırmacılarının icat ettiği uzay aracı, havada kalmak için atmosferi kullanmak yerine gezegenlerin ya da gök cisimlerinin elektriksel alanlarını kullanıyor. Şu anda prototipi üretilen uzay aracı, yıllardır pek çok insan tarafından tarif edilen UFO teriminden ilham alınarak tasarlandı.

Uzayda bulunan asteroidlerin ve diğer gök cisimlerinin büyük birçoğunda atmosfer olmadığı için bu gök cisimleri direkt olarak güneş ışınlarına maruz kalıyor ve güneş ışınlarındaki plazmalar sayesinde çevrelerinde bir elektriksel alan oluşuyor. İşte bu elektriksel alanı kullanarak uzayda seyahat etmesi planlanan uzay aracının hiçbir yakıt kullanmadan gezegenler arası seyahat edebilmesi öngörülüyor.

Uzay aracını tasarlayan ekip, yaptıkları açıklamada aracın gök cisimlerinden topladığı elektriği üzerinde bulunan küçük iticiler sayesinde yakıt olarak kullanabileceğini ve bu sayede elektriği depolayarak uzayda ‘zahmetsizce’ yolculuk yapılabileceğini söyledi.

Ekibin lideri olan Oliver Jia-Richards, verdiği röportajda “Yakın gelecekte uzay aracımıza benzer araçların gezegenleri ve diğer gök cisimlerini incelemek için kullanabilir” diyerek bu teknolojinin yakında hayata geçebileceğini açıkladı.