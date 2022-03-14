Rusya, Ülkedeki Paranın Yarısını Kullanamadıklarını Açıkladı

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Rusya'nın 640 milyar dolar civarında rezerve sahip olduğunu ancak bunun 300 milyar dolarının kullanılmadığını açıkladı. Bunun nedeni, Batı'nın Çin'e uyguladığı baskı...

2 haftayı geçkin süredir devam eden Rusya-Ukrayna savaşında çanlar Rusya için çalıyor gibi görünüyor. Zira Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov tarafından yapılan açıklamalarda, Rusya'nın uluslararası rezervlerinin 300 milyar dolarlık kısmının kullanılamadığı ifade edildi. Siluanov, Rusya'nın toplam rezervinin ise 640 milyar dolar civarında olduğunu belirtti. Yani Rusya, sahip olduğu paranın neredeyse yarısına erişemiyor.

Anton Siluanov, Rossiya-1 isimli televizyon kanalı aracılığıyla yaptığı açıklamada Batı'ya da sert çıktı. Rusya Maliye Bakanına göre Çin, Batı'nın baskısı altına girmiş durumda. Bu baskı, Rusya'nın rezervlere erişmesini engellemek için yapılıyor. Ancak Siluanov'a göre savaş nedeniyle Çin ile iş birlikleri katlanarak artacak.

Moskova Borsası bu hafta da kapalı

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov tarafından yapılan açıklamalarda "Şu anda rezervlerin 300 milyar dolarını kullanamıyoruz. Rezervin bir kısmı da Çin'de ve Batı, Çin'e bu rezerve erişimimizi kısıtlaması için baskı yapıyor. Batılı pazarlar kapandığı için Çin ile iş birliğinin katlanarak artacağını düşünüyorum." ifadelerine yer verildi.

Rusya, açıkçası böyle bir savaş başlatarak kendi topuğuna sıkmış gibi görünüyor. Rusya'ya gelen yaptırımlar, rubleyi rekor seviyelerde düşürdü. Savaşın başladığı günden beri kapalı olan Moskova Borsası, alınan kararla bu hafta da kapatıldı. Ülkenin en büyük şirketleri de savaş nedeniyle eşi benzeri görülmemiş değer kaybı yaşıyorlar. Bu işin sonu nereye gider bilinmez ancak özellikle sosyal medyada yayılan görüntüler, Rusların da bu durumdan çok sıkıldığını ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e öfkeli olduklarını gözler önüne seriyor...