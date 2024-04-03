Sabah uyanır uyanmaz ne yapıyoruz diye sorsam cevabınız ne olur? Tamam, ilki telefonunuzu kontrol etmek ama eminim ikinci sırada şöyle iyice bir gerinmek geliyor.

Peki içgüdüsel olarak gerçekleştirdiğimiz bu hareketi neden yapıyoruz? Aslında bu sorunun cevabı tek bir nedene dayanmıyor.

Kendiliğinden yaptığımız gerinme hareketi için hem fiziksel hem de zihinsel bir uyarıcı diyebiliriz. İncelemeye başlayalım.

İlk sebep vücudun kan dolaşımını hızlandırmak

Uyku sırasında uzun süre aynı pozisyonda kalan vücudumuzun kan dolaşımı da yavaşlıyor. Gerinme hareketi sayesinde kaslarımızı uzatmış ve vücudumuzu hareket ettirmiş oluyoruz. Bu sayede kan dolaşımımızı hızlandırıyoruz ve kaslara daha fazla oksijen taşınmasını sağlıyoruz. Daha da özet bir ifadeyle dinlenme durumunda olan kaslarımızı harekete geçiriyoruz ve aktif duruma getiriyoruz.

Bu durumun ikinci bir boyutu daha var. Uyandığınızda zaman zaman kas ağrılarıyla karşılaşıyorsunuzdur. Bu kas ağrılarının çoğu rahatsız bir pozisyonda aynı şekilde uzun süre kalmaktan dolayı gerçekleşiyor. Gerinmek bu noktada kas gerginliğinin azalmasına da yardımcı oluyor.

Diğer bir sebep vücudumuza artık uyandığını haber vermek.

Yani yukarıda da bahsettiğimiz dinlenme durumundan aktif duruma geçme hâli. Gerinmek, beynimize artık uyandığımızı ve dikkat seviyemizi artırmamız gerektiği mesajını veriyor. Vücut sıcaklığını ve kalp atış hızını artırarak uyku durumundan uyanıklık durumuna geçiyoruz.

Bana göre üçüncü ve en önemli sebep:

Fiziksel aktivitelerin halk arasında 'mutluluk hormonu' olarak da adlandırılan endorfin salgıladığını çoğumuz biliriz. Yukarıdaki satırlarda da dediğimiz gibi sabahları gerinmek kasların uzamasını ve vücudumuzun harekete geçmesini sağlar. Küçük de olsa gerinme sırasındaki fiziksel aktivite, vücumuzun stres seviyesinin yoğun olduğu sabahlarda bile rahatlamamızı ve iyi hissetmemizi sağlayan duyguları yaratabilen endorfin salınımınına yardımcı olur.

Tabii ki yukarıda bahsettiğimiz tüm durumlar saniyeler içinde içgüdüsel olarak gerçekleşiyor. Ancak gerinmenin iyi hissettirmesinin altında yatan sebepler bunlar.

Fiziksel aktivitenin önemine değinmişken biliyoruz, pek kolay değil ancak tavsiyemiz sabah uyandığımızda güne egzersiz yaparak başlamak.

Tabii ki illa spor salonuna gidip koşu bandı ya da ağırlık altında çalışmaktan bahsetmiyorum, basit açma-germe hareketleri bile faydalı olacaktır. İlk başlarda bu alışkanlığı kazanmak zor olsa bile vücudunuzdaki kan akışını düzenlemeye yardımcı olan küçük egzersizler sayesinde zamanla daha dinç bir şekilde uyandığınızı ve daha zinde bir gün geçirdiğinizi hissedeceksiniz.

Eğer yukarıdaki tavsiye kulağa hoş geldiyse sizi şu içeriklerle baş başa bırakalım: