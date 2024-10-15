Erkeklerin aynaya baktığında fark ettiği ancak nedeninin pek de bilinmediği bir konumuz var o da saç ve sakal renklerinin birbirinden farklı olması. Hayır yani saç kahverengiyken sakal nasıl oluyor da kızıl oluyor?

Tabii ki bunun da altında bilimsel nedenler yatıyor yoksa neden içeriğimiz olsun ki?

O zaman gelelim bu farkın altındaki genetik ve biyolojik süreçlere. Belki sebeplerinden sonra buna takılmayı bırakır ya da boyatmaktan vazgeçersiniz.

Genetik, vücudumuzun her köşesini olduğu gibi saç ve sakal rengini de kontrol ediyor.

Ebeveynlerden aldığımız genetik kodlar tabii ki saç rengini etkileyen bir faktör ancak iş sakala geldi mi farklı detaylar devreye giriyor.

Saç ve sakalın renginden melanin isimli pigment sorumlu ama her iki bölgede farklı miktarlarda melanin üretilebiliyor. Mutasyona uğramış MC1R geninden kaynaklanan bu sebeple de kafa derisinde daha fazla pigment, sakalda ise daha az veya farklı bir pigment olan pheomelanin devreye giriyor.

Pheomelanin ise genellikle kızıl tonlarına sahip olduğundan bu yüzden erkeklerin saçı koyu olsa bile sakalları kızıl olabiliyor.

Yaşlanma süreci de saç ve sakal rengindeki farklılıkları tetikliyor.

Zamanla melanin üretimi azalabildiği için hem saçın hem sakalın grileşmesi de olabiliyor. Bu süreç genellikle her yerde aynı hızla gerçekleşmediğinden de saçlar hâlâ koyu renkteyken sakallar daha hızlı şekilde beyazlayabiliyor.

Güneşe maruz kalmak da saç ve sakal rengini etkiliyor.

Güneşin UV ışınları da saç ve sakal kıllarındaki melanin pigmentini parçalayarak renk açılmasına yol açıyor. Özellikle saçlar daha fazla güneşe maruz kaldığı için bu fark belirgin olarak görülebiliyor. Sakal ise genellikle yüzün alt kısmında ve görece daha az güneş gördüğü için de renk tonları farklı kalabiliyor.

Bazı erkekler hiç beklemedikleri hâlde kızıl sakallarla karşılaşabilir. Bunun nedeni de kızıl saç geninin resesif bir şekilde taşınıyor olması. Yani ebeveynlerinizin saçları kızıl olmasa bile onların genetik kodunda kızıl saç geni bulunabiliyor ve bu gen sadece sakalınızda kendini gösterebiliyor. Özellikle Avrupa kökenli erkeklerde bu duruma sıkça rastlanıyor.

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