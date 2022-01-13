Sadece Türkiye'de Yetişen Yeni Bir Bitki Türü Keşfedildi

Düzce Üniversitesi ve Bartın Üniversitesi'nden Dr. Neval Güneş ve Dr. Bilge Tunçkol, Türkiye'nin Bolu ilinde yetişen yeni bir endemik bitki türü keşfetti. Obrizya cinsi yeni bitki türünün kritik tür olarak kaydedilmesi önerildi.

Türkiye, coğrafi koşulları sayesinde pek çok endemik, yani yeryüzünün yalnızca belirli bölgelerinde yaşayan bitki türüne ev sahipliği yapıyor. Bunlara örnek olarak İstanbul kardeleni, zambakgiller ve Van ters lalesi verilebilecekken bugün, bu endemik bitkiler arasına bir yenisi daha katıldı. Yeni endemik bitki türü, Yedigöller Milli Parkı’nda yapılan çalışmayla keşfedildi.

Bitki, Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Neval Güneş Özkan ve Bartın Üniversitesi Yüksekokulu Öğretim Üyesi Dr. Bilge Tunçkol tarafından keşfedildi. Bitkinin keşfinin ardından Aubrieta (Obrizya) sp. cins uzmanı olan Missouri Botanical Garden’dan Prof. Dr. Ihsan A. Al-Shehbaz ve ekip, bitkinin isimlendirmesini yaparak bitkiyi dünya literatürüne kattı.

Tehlike durumu kritik olan bir tür olarak önerildi:

Keşfedilen yeni bitki türüne ‘Aubrieta necmi-aksoyi Tunçkol, N. Özkan & Al-Shehbaz’ ismi verildi. Bitkinin keşfi aslında 2017 yılına dayanıyordu. Bu zamanda, milli parkın Gurbetkayası mevkiinde sürdürülen floristik çalışmalar sırasında Prof. Dr. Necmi Aksoy, otsu bitki taksonu toplamıştı. Bunların detaylı incelenmesi sonucunda da yeni bir bitki türü keşfedildi.

Bolu’da yetiştiği görülen ve yeni bir obrizya türü olan bitki, bitki dünyasının önde gelen bilim dergilerinden Phytotaxa’da yayımlandı. Yeni obrizya türünün keşfiyle birlikte obrizya cinsine bağlı olan takson sayısı da 22’ye yükseldi. Ayrıca bitkinin bulunduğu kayalık habitatta az sayıda birey ile temsil edilmesi, yayılış alanı itibarıyla popülasyonun ekoturizm ve ormancılık faaliyetlerinden olumsuz etkilenmesi muhtemel olduğundan, tehlike durumu kritik olan endemik bir tür olarak önerildi.

Bitki, gösterişli renkte çiçeklere sahip ve oldukça sınırlı bir alanda, bazaltik ve kireçtaşı kayalık habitatlarda bulunuyor. Bitkinin özellikle kaya bahçeleri ve yer örtücü süs bitkisi olarak kullanım potansiyeline sahip olduğu ifade ediliyor.