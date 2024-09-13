Bir aktara gidip baharatlara göz attıysanız veya aktarla işiniz olmasa bile, safranın çok pahalı bir baharat olduğunu mutlaka bir yerlerden duymuşsunuzdur. Peki bunun sebebi nedir?

Baharatlar, yemeklere lezzet vermeleri için sürekli kullandığımız maddelerdendir ve daima elimizin altındalardır. Elbette her birinin yetişme şekli, lezzeti ve fiyatı birbirinden farklıdır.

Ancak safranı tüm baharatlar içinde ayırt edici kılan nedir ve bu baharat neden bu kadar pahalıdır?

Safran kelimesinin kökeni, Arapça dilindeki “sarı renk” anlamına gelen asfardan gelir.

Genellikle gıda boyası ve tat verici olarak kullanılan safran, sonbahar aylarında açan ve mor tonlarında çiçekleri olan bir bitkidir. Bu bitki genel olarak Fransa, İran, İspanya ve İtalya’da yetiştirilir.

Ana vatanı güneybatı Asya’dır fakat yetiştiriciliğine ilk olarak Yunanistan topraklarında başlanmıştır. Türkiye’deki üretim yeri ise Safranbolu’dur.

Safrandan elde edilen baharat, ağırlığına göre dünyanın en pahalı baharatıdır.

Bu baharattan 1 kilo elde edebilmek için 100-130 bin civarı safran çiçeği gerekir. Pahalı olmasının sebebi budur. Safran bitkisi, göz alıcı mor bir çiçeğe sahiptir ancak baharat, o çiçeğin ortasındaki sarı renkli dişi organdan elde edilir.

Yani bırakın çiçeğin kendisini, ortasındaki sarı renkli kısmın tamamından bile bu baharatı elde etmek mümkün değil. Mutlaka dişi kısım alınmalı, erkekler ise ne yazık ki çöpe…

Türkiye’de çok sayıda safran türü vardır fakat baharat yapmaya yarayan tür sayısı oldukça azdır.

Ayrıca bu baharatın uygun fiyatlısını bulunduğunuzda sakın sevinmeyin. Çünkü fiyat uygunsa safran yerine aspir, zerdeçal veya aynısefa satın alıyor olabilirsiniz. Şuan bir kilo safran, ortalama 600.000 Türk lirası. 4 gramının fiyatı ise neredeyse 1 gram altına denk.

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