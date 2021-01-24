Sağlık Bakanı, Hangi İlde Kaç Aşının Yapıldığını Açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda illere göre COVID-19 aşılama sayılarını paylaştı. Bakan Koca, ayrıca aşılama sayılarının canlı olarak takip edilebileceğini de belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda Türkiye'de başlayan aşılama çalışmalarıyla ilgili daha detaylı bilgiler verdi. Bakan Koca, paylaşımına eklediği görselde il il COVID-19 aşılama sayılarını paylaştı.

Fahrettin Koca tarafından paylaşılan COVID-19 aşılama haritasında şu ana kadar hangi ilde kaç kişiye aşılama yapıldığı tek tek belirtiliyor. Peki, en çok aşılamanın yapıldığı iller hangileri gelin hep birlikte bakalım.

Türkiye COVID-19 aşılama haritası

Türkiye'de şu ana kadar 1 milyon 200 binden fazla kişinin aşı olduğunu belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre aşılama sayılarının pazartesi gününden itibaren canlı olarak takip edilebileceğini söyledi. Bakan Koca, ayrıca aşılama haritasını da bu tweet ile birlikte paylaştı.

Sağlık Bakanı, şu ana kadar en çok sağlık çalışanının bulunduğu İstanbul'da 224 binden fazla kişinin aşılandığını belirtti. Zaten İstanbul, şu an en çok aşılamanın yapıldığı ilk konumunda bulunuyor. Peki, en çok aşılamanın yapıldığı iller hangileri?

İstanbul: 224 bin 472 kişi

224 bin 472 kişi Ankara: 122 bin 332 kişi

122 bin 332 kişi İzmir: 76 bin 688 kişi

76 bin 688 kişi Antalya: 41 bin 305 kişi

41 bin 305 kişi Bursa: 39 bin 470 kişi

39 bin 470 kişi Adana: 31 bin 462 kişi

Türkiye'de şu ana kadar açıklanmış 2 milyon 424 bin 328 kişi koronavirüse yakalanırken 24 bin 933 kişi de hayatını kaybetmiş durumda. Hastalığın daha fazla kişiye zarar vermesini önlemek için kapsamlı bir aşı çalışmasının yapılması oldukça büyük bir önem arz ediyor. Tabii yüksek bulaşıcılığa sahip böyle bir virüsün dünya genelinde durdurulabilmesi için dünya genelindeki aşılama da önem arz ediyor ki Our World in Data verilerine göre şu ana kadar dünya genelinde 61 milyon kişi aşılanmış durumda.