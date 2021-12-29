Turkovac Uygulamalarının Ne Zaman Başlayacağı Açıklandı

Omicron varyantı sebebiyle günlük COVID-19 vaka sayılarının tırmanışa geçmesiyle Bilim Kurulu bugün bir kez daha toplandı. Bilim Kurulu'nda konuşulanları aktaran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli COVID-19 aşısı Turkovac uygulamalarının ne zaman başlayacağını da açıkladı.

Bundan bir hafta öncesinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu ile bir araya gelmiş ve aşı takviminin üzerinden 3 ay geçmek şartıyla herkesin COVID-19'a karşı 3. takviye dozu olabileceğini duyurmuştu. Bundan birkaç gün sonra yerli aşı Turkovac'a acil kullanım onayının verilmesinin ardındansa Koca, Türkiye’de görülmeye başlayan COVID-19 vakalarının yüzde 10’unun Omicron kaynaklı olduğunu belirtmiş ve gerekli önlemlerin uygulanmaması durumunda ülkenin pandemi seyrinin Avrupa’nın gidişatına benzemeye başladığını kaydederek hatırlatıcı dozun önemine dikkat çekmişti.

Omicron’un Türkiye’de görülmesinden bu yana günlük vaka sayılarının 30 binin üstüne çıkmasının ardından yeni kısıtlamaların alınıp alınmayacağı tartışılırken, Bilim Kurulu bugün önemli bir toplantı daha gerçekleştirdi. Toplantıda salgınnın seyri, Omicron varyantının etkisi, aşılama programı ve yerli COVID-19 aşısı Turkovac’ın kullanıma alınması gibi konular konuşuldu.

Yerli aşı Turkovac ne zaman uygulanmaya başlanacak?

Son zamanlarda artan günlük vaka sayılarının çok hızlı bulaşma gücü olan Omicron varyantı sebebiyle olduğunu kaydeden Koca; vakaların artmasına rağmen bunun etkilerinin hastaneye yatışlarda görülmediğini ve hastalığa yakalananların zatürre olması oranında da bir artış tespit edilmediğini aktardı. Omicron varyantı sebebiyle alınan tedbirlerde herhangi bir değişiklik olmayacağını belirten Koca; hasta kişinin virüsü başkasına da bulaştırmasını engellemesi sebebiyle maske kullanmanın önemine de ayrıca vurgu yaptı. Buna ek olarak Koca, kapalı ortamlarda geçirilen sürenin mümkün olduğunca kısa tutulması gerektiğine de dikkat çekti.

Öte yandan Koca aşı takvimine dair de açıklamalarda bulundu. Bilim Kurulu üyeleriyle birlikte hatırlatma dozu olarak Turkovac aşısı olan Koca; vakit kaybetmeden tüm vatandaşların aşı olması gerektiğini ısrarla belirterek yerli aşı Turkovac’ın yarından itibaren şehir hastanelerinden başlayarak uygulanacağını da sözlerine ekledi. Koca, daha önce hangi COVID-19 aşısını olmuş olursanız olun fark etmeksizin 3. doz olarak Turkovac olabileceğinizi de kaydetti.