Sağlık Bakanlığı, Kalitesi Düşen Maskelere İnceleme Başlattı

Sağlık Bakanlığı'na bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), 400'den fazla markadan maskeyi test edecek. İncelemeye tabi tutulacak maskelerden yapılacak testler sonucunda güvensiz olduğu anlaşılanlar, piyasadan toplatılacak. Vatandaşlar, "ÜTS" isimli mobil uygulama ile kullandıkları maskenin güvenli olup olmadığını kontrol edebilecek.

Koronavirüs pandemisiyle hayatımıza giren ve kolay kolay çıkacak gibi de görünmeyen maskelerle ilgili ülkemizde önemli bir girişim başlatıldı. Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışan Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), başlattığı bir inceleme ile 400'den fazla markadan maske topladı. Bu numunelere yapılacak testlerden sonra güvenli olmadığı tespit edilen ürünler, piyasadan toplatılacak.

Konuyla ilgili olarak Hürriyet'ten Emre Eser'e konuşan Tüm Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçi Dernekleri Federasyonu (TÜMDEF) Başkan Yardımcısı Erkin Delikanlı, artan taleple birlikte çok sayıda kişinin maske işine girdiğini açıkladı. Hal böyle olunca da piyasaya sürülen maskelerin kalitesinde düşüş yaşandığını ifade eden Delikanlı, bazı üreticilerin denetimler sırasında devleti kandırmaya çalıştığını, onaya gönderilen numuneler ile piyasaya sürülen ürünler arasında "meltblown" açısından farklılıklar olduğunu söylüyor. Hatta kimi maske üreticileri, güvenli diye sattıkları ürünlerde çanta astarı bile kullanıyorlarmış. İşte TİTCK tarafından başlatılan incelemeler de bu gibi usulsüzlüklerin önüne geçilmesini amaçlıyor.

"Maskelerin güvenli olup olmadığını kontrol edin"

Erkin Delikanlı, vatandaşların maske almadan önce o ürünün güvenilir olup olmadığını kontrol etmesi gerektiğini söylüyor. Bunun için de "ÜTS" olarak isimlendirilen Ürün Takip Sistemi isimli mobil uygulamanın kullanılabileceğini ifade eden Delikanlı, maskelerin barkodunun bu uygulamadan okutularak güvenli olup olmadıklarının kolaylıkla anlaşılabileceğini, şüpheli ürünler için de şikayette bulunulabileceğini ifade ediyor. Peki bu uygulama nasıl kullanılıyor?

Ürün Takip Sistemi (ÜTS) uygulaması nedir, nasıl kullanılır?

Ürün Takip Sistemi uygulaması, Google Play Store ve App Store üzerinden ücretsiz olarak indirilebiliyor. Oldukça basit bir kullanıcı arayüzüne sahip olan uygulama, bir maskeye ait barkodun kamerayla okutulmasını ya da bu barkodun elle girilerek sorgulama yapılmasına imkan tanıyor. Barkodu okuttuktan sonra ürünün Sağlık Bakanlığı'nca onaylı olup olmadığını tespit edebiliyorsunuz. Uygulamanın sunduğu bilgiler şu şekilde karşımıza çıkıyor;

Meltblown, maskeler için neden bu kadar önemli?

Meltblown, teknolojik bir kumaş türü anlamına geliyor. Polimer esaslı bu kumaş, filtreleme için kritik bir önem arz ediyor. Bilim insanları, salgın hızının yavaşlayabilmesi için kullanılan maskelerin koruyuculuk oranlarının yüzde 90, hatta yüzde 95'in bile üzerinde olması gerektiğini söylüyor. Üretilen bir maskede meltblown kullanılması durumunda koruyuculuk oranı yüzde 98-99 seviyelerine çıkıyor. Özellikle de mutasyonlu koronavirüs nedeniyle çift maskenin kullanılması gerektiğini vurgulayan yetkililer, TİTCK tarafından yapılacak incelemelerle de standartlara uymayan maskelerin ortadan kaldırılmasını, dolayısıyla da vatandaşın kaliteli maske kullanmasını sağlayıp, salgının hızını kesmeyi amaçlıyorlar.